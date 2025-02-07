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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’ye Elektronik Kelepçe Takıldı

Nicolas Sarkozy, 'telekulak' davasındaki cezası nedeniyle elektronik kelepçe ile ev hapsine alındı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 20:56
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’ye Elektronik Kelepçe Takıldı

Fransa’da Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy’ye Elektronik Kelepçe Takıldı

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzluk suçundan mahkum olduğu "telekulak" davası çerçevesinde Aralık 2024’te cezası onanarak elektronik kelepçe ile ev hapsine alındı. Kamu yayıncısı Franceinfo’nun haberine göre, Paris Savcılığı, cezasının infazı için Sarkozy’ye öğle saatlerinde elektronik kelepçe takıldığını duyurdu.

Buna göre, Sarkozy, ev hapsi cezası kapsamında 08.00-20.00 saatleri arasında evinden çıkabilecek. Ayrıca, farklı bir davada daha yargılandığı için pazartesi, çarşamba ve perşembe günleri 08.00-21.30 saatleri arasında dışarıda olma iznine sahip olacak.

Mahkumiyet Süreci

Sarkozy, yolsuzlukla mahkum edildiği "telekulak" davasında Mayıs 2023’te 2 yılı tecilli, toplamda 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu cezadan 1 yılını ev hapsi şeklinde elektronik kelepçeyle çekmesi kararlaştırılmıştı. Ayrıca Sarkozy, 3 yıl boyunca seçilme hakkından men edilmişti.

18 Aralık 2024 tarihinde Sarkozy'nin alt mahkeme kararına ilişkin itirazını reddeden yargıtay, nihai kararında, Sarkozy’nin 1 yıl müddetince hapis cezasını evde elektronik kelepçeyle çekmesini ve 3 yıl seçilme hakkından men edilmesini onayladı.

Diğer Soruşturmalar

Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, hakkında açılan başka bir adli soruşturmada nüfuz ticareti yaptığı ve duruşmaların gizliliği ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle 2014’te dava açılmıştı. Sarkozy, bu davada, L'Oreal skandalı ile ilişkili soruşturma dosyalarına girebilmek için Yargıç Gilbert Azibert’e, Monaco’da yüksek bir görev önermesiyle suçlanmıştı. Ayrıca, Sarkozy'nin avukatı Thierry Herzog ile yaptığı görüşmelerde, L'Oreal soruşturması kapsamında polis ve savcılardan bilgi sızdırdığı belirlenmişti.

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