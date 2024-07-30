Eski Honduras Başkanı Zelaya'dan Kritik Çağrı: ABD Seçimlerinde İstihbarat Müdahalesine Hayır!

Eski Honduras Başkanı Zelaya'dan Açıklamalar

Manuel Zelaya, 5 Kasım 2023’de yapılacak olan ABD başkanlık seçimleri hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Zelaya, Kuzey Amerika halkının, ABD'nin diğer ülkelere karşı darbeler planlayan veya doğrudan müdahale eden istihbarat teşkilatlarına sahip olmaması gerektiğini açıkça belirtmesi gerektiğini ifade etti.

Seçimlerin Anlamı

Zelaya, Demokrat ve Cumhuriyetçi partileri arasında bir tercih yapmadığını, her iki tarafın da aynı şekilde hareket ettiğine inandığını belirtti. Her iki partisinin de küresel elitlerin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini savunan Zelaya, bunun yanı sıra ABD hükümetinin dünya çapındaki ekonomik kaynaklar üzerinde belirleyici bir rol oynayacağını vurguladı.

Zelaya, Kuzey Amerika halkının, kimlerin göreve gelirse gelsin ABD'nin bir "saldırgan imparatorluk" olmaması adına seslerini yükseltmeleri gerektiğini belirtti.

2009 Darbesi ve Sonuçları

Eski Başkan, 2009'daki askeri darbe nedeniyle kendisinin görevden alınması hakkında, "Bu konu hakkında konuşurken kalbim kırılıyor. Çünkü yaşananlar çok acı ve travmatik" sözlerini kullandı. Darbecilerin ülkenin mali kaynaklarını yok ettiğini ve hala sorumsuz bir şekilde cezasız kaldıklarını da sözlerine ekledi.

Uluslararası Durum ve Filistin Sorunu

Zelaya, Filistin meselesine de değinerek, Honduras'taki yöneticilerin bir kısmının Filistin kökenli olduğunu belirtti. İsrail'in Filistin'de bugüne dek işlediği suçlar nedeniyle Honduras'ta büyük bir rahatsızlık yaşandığına dikkat çekti:

"İsrail'in aşırı acımasız tepkisi, savaş hukukunu dahi aşmış bir soykırımdır."

Daha sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni eleştiren Zelaya, bu kurumun güçlülerin çıkarlarını koruyan bir yapıya dönüştüğünü ifade etti.

Zelaya, "Dünyanın ve medeni ülkelerin vicdanı nerede? Amerikan halkının vicdanı nerede?" sözleriyle dikkat çekti.