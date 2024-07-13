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Eski Kızılay Başkanı'nın kızının karıştığı kazada bir genç hayatını kaybetti!

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın karıştığı bir trafik kazası, 17 yaşındaki bir gencin hayatını kaybetmesine yol açtı. Kazada üç kişi de yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.07.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 12:50
Eski Kızılay Başkanı'nın kızının karıştığı kazada bir genç hayatını kaybetti!

9 Temmuz'da Beykoz Kavacık'ta meydana gelen kazada, Fatma Zehra Kınık'ın otomobiliyle bir motosiklete çarpması sonucu, motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, Y.S.Ö.'nün (17) kullandığı motosiklet, caddeye çıkan Fatma Zehra Kınık'ın otomobiliyle çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet devrildi ve sürüklenmeye başladı.

Motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki, kazanın etkisiyle başını beton dubaya çarptı. Çeki, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Motosikletin sürücüsü Y.S.Ö. ve kaldırımda bulunan iki kişi de yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan Fatma Zehra Kınık, adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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