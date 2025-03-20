Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç Hakim Karşısında

Ali Kılıç, 'haksız mal edinme' suçlamasıyla 5 yıl hapis ve 10 milyon lira para cezası riskiyle yargılanıyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 16:49
Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç Hakim Karşısında

Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme" suçlamalarıyla İstanbul Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı. Kılıç hakkında 5 yıla kadar hapis ve 10 milyon liraya kadar ağır para cezası talep ediliyor.

Davanın ilk duruşmasında sanık avukatı Elkan Albayrak hazır bulunurken, sanık Kılıç, duruşmaya katılmadı. Savunması, Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alındı ve Kılıç, savunma dilekçesi de gönderdi. Savunmasında suçlamaları reddeden Kılıç, kimlik tespitinde mesleğini gazeteci olarak belirtirken, aylık gelirini ise 60 bin lira olarak beyan etti.

Avukat Albayrak, müvekkilinin seçim öncesi şikayetler neticesinde başlatılan soruşturmada daha önce takipsizlik kararı verildiğini hatırlatarak, usule ilişkin itirazlarının dikkate alınmasını talep etti. Albayrak, "Mahkeme aksi kanaatte olursa mal varlığı araştırması yapılması, bakanlıktan daha önce yapılan mal varlığına ilişkin soruşturma raporlarının istenmesi ve bilirkişi raporu alınması talebimiz vardır." dedi.

Hakim, mal varlığı tespiti ve bilirkişi raporlarının celse arasında yerine getirilmesine, davanın Maliye Bakanlığı'na ihbarına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianamenin Detayları

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Kılıç'ın belediye başkanlığı döneminde mal varlığında olağanüstü bir artış görüldüğü, kendisinin ve akrabalarının birçok taşınmaz edindiği yönünde şikayetlerin olduğu ifade ediliyor. Yapılan araştırmalarla birlikte Kılıç'ın Ankara, Yalova, Tunceli, İstanbul, Erzincan gibi illerde 9 tapu kaydı ile birlikte 3 farklı şirket kaydının bulunduğu belirtiliyor.

Bilirkişi raporunda, Kılıç'ın mal bildiriminde bulunması gereken 11 adet değişikliğe dair hiçbiri için söz konusu beyanın verilmediği ve gelir-gider karşılaştırması yapıldığında 5 milyon 155 bin 41 lira tutarında bir gider fazlası olduğu gözler önüne seriliyor. Kılıç'ın, Maltepe Belediye Başkanlığı yaptığı sıralarda mal varlığında 1 milyon 138 bin 740 lira haksız mal edinme sayılması gereken gider fazlasının oluştuğu iddianamede yer alıyor.

Sonuç olarak, Kılıç hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 milyon liradan 10 milyon liraya kadar ağır para cezası talep ediliyor.

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