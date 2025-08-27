DOLAR
Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul merkezli 5 ilde yürütülen silahlı suç örgütü soruşturması kapsamında eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 10:35
İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma devam ediyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sayhan, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine getirildi. Şüphelinin ifadesi Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda alınacak.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlar İstanbul merkezli olup, Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun illerinde de gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenler arasında Selahattin Yılmaz'ın da bulunduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6'sı adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere 7'si serbest bırakılmıştı.

