DOLAR
41,04 0%
EURO
47,63 0,49%
ALTIN
4.462,06 0,25%
BITCOIN
4.566.726,42 0,06%

Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan silahlı suç örgütü soruşturmasında tutuklandı

İstanbul merkezli soruşturmada eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan, hakimin kararıyla tutuklandı; operasyon 5 ilde yürütüldü.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 15:28
Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan silahlı suç örgütü soruşturmasında tutuklandı

Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı

İstanbul merkezli 5 ilde yürütülen silahlı suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan, adli işlemlerinin ardından tutuklandı.

Soruşturma ve adli süreç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen örgüte ilişkin soruşturma kapsamında Sayhan gözaltına alındı. İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Sayhan'ın savcılıktaki ifadesinde "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma" suçlarından hakimliğe sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliğinde ifadesi alınan Sayhan hakkında verilen kararda tutuklama kararı uygulandı.

Operasyonun kapsamı

Operasyon, İstanbul merkezli olarak Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun illerinde gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında toplam 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilenler arasında Selahattin Yılmaz'ın da bulunduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6'sı adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere, 7'si ise serbest bırakılmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı
2
Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt
3
Ukrayna ve Finlandiya liderleri güvenlik garantilerini görüştü
4
Gaziantep'te Cep Telefonu Satıcılarına Kaçakçılık Operasyonu
5
Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — Şüpheli Özel Harekatla Yakalandı
6
Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda hayatını kaybeden Cengiz Kalyoncu Gaziantep'te defnedildi
7
Fatih'te silahla yaralama: Zanlı T.T. yakalandı

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi