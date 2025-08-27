Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan silahlı suç örgütü soruşturmasında tutuklandı

Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı

İstanbul merkezli 5 ilde yürütülen silahlı suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan, adli işlemlerinin ardından tutuklandı.

Soruşturma ve adli süreç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen örgüte ilişkin soruşturma kapsamında Sayhan gözaltına alındı. İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Sayhan'ın savcılıktaki ifadesinde "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma" suçlarından hakimliğe sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliğinde ifadesi alınan Sayhan hakkında verilen kararda tutuklama kararı uygulandı.

Operasyonun kapsamı

Operasyon, İstanbul merkezli olarak Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun illerinde gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında toplam 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilenler arasında Selahattin Yılmaz'ın da bulunduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6'sı adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere, 7'si ise serbest bırakılmıştı.