Eski TBMM Başkanı Arınç'tan DEM Parti Grubu'na Taziye Ziyareti

Arınç, Önder için DEM Parti Grubu'nda

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için DEM Parti Grubu'na taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Görüşmede Duygusal Anlar

TBMM'de gerçekleşen ziyarette Arınç, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti milletvekillerine başsağlığı dileklerini iletti. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Arınç, Önder ile olan dostluğundan bahsederek, Meclis içinde ve dışında birçok kez bir araya geldiklerini, memleket ve millet için güzel şeyler konuştuklarını dile getirdi.

Arınç, vefat haberiyle herkesin yıkıldığını belirtirken, sosyal medya paylaşımında Nazım Hikmet'in “Vasiyet” adlı şiirine atıfta bulunduğunu söyledi. Şairin “ölürsem o günden önce” dizelerini hatırlatarak, “Sanki Sırrı Süreyya Önder'in hayat hikayesi gibiydi. O günü görmeden öldü ama o günü göreceğimize dair hepimizde büyük bir inanç var.” şeklinde ifadeler kullandı.

DEM Parti'nin Umutlu İfadeleri

Türkiye'nin barış ve huzur ülkesi olacağına olan inancını vurgulayan Arınç, DEM Parti'nin bu konuda gösterdiği iyi niyet ve sabra dikkat çekti. “Yıllardır devam eden bu sorunun çözümü konusunda ellerinden geleni yapacaklarını ve ümitli olduklarını ifade ettiler,” diyen Arınç, kendilerine teşekkür ettiğini aktardı.

Suikast Girişimi İddiası

Bir gazetecinin Önder'e yönelik suikast girişimi iddiasını hatırlatması üzerine Arınç, bu konunun ziyarette gündeme gelmediğini belirtti. “Tabii araştırılır, konu hakkında bir bilgiye sahip değilim,” diye ekleyen Arınç, geçmişte ve bugün bazı köklü sorunları çözmek için adım atanlara çeşitli sebeplerle her şeyin yapılabileceğini vurgulayarak, görev alan insanların dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çekti.

“Umarım amacına ulaşmayacak bu hareketler, Türkiye için bir son olsun,” diyerek sözlerini tamamladı.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için DEM Parti Grubu'na taziye ziyaretinde bulundu. Arınç, ziyaret sonrası gazetecilere açıklamada bulundu.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, vefat eden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için DEM Parti Grubu'na taziye ziyaretinde bulundu. Arınç, ziyaret sonrası gazetecilere açıklamada bulundu.