Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 'Türkiye, Kültürel ve Fiziki Bir Güvenli Ada'

Mustafa Şentop, Trabzon'da Güvenli Liman Türkiye'yi Vurguladı

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Trabzon Üniversitesi Mahmut Goloğlu Kültür Merkezinde düzenlenen 'Hayat, Siyaset ve Hukuk' konulu konferansta önemli değerlendirmelerde bulundu. Şentop, Türkiye'nin yalnızca fiziki anlamda bir güvenli ada değil, aynı zamanda kültürel açıdan da önemli bir konumda olduğunu söyledi.

İnsan Hakları ve Global Dönüşüm

Konferansta, Filistin ve Gazze'deki olaylara ve Ukrayna-Rusya çatışmasına değinen Şentop, insan hakları ile ilgili uluslararası sözleşmelerin gerekliliğine dikkat çekti. 'İyice ipin ucu kaçtı yani realiteyi, artık mantığı falan yavaş yavaş kaybetmeye başladık' diyerek mevcut durumu eleştirdi.

20. yüzyılda Avrupa'nın hukuka ilişkin ürettiği birçok kavramın sahte olduğunu belirten Şentop, bunun insanların üzücü bir gerçeği olarak ortaya çıktığını vurguladı. 'Bunun çökmesi lazımdı ki yerine yeni, bütün insanlığa hitap eden bir değerler sisteminin öne çıkma imkanı ortaya çıksın' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Potansiyeli ve Geleceği

Şentop, 'Dünya öyle bir döneme doğru gidiyor ki herhalde daha dibe doğru yaklaşıyoruz' diyerek Türkiye'nin bu bağlamda önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekti. 'Yeni bir dünyada insanların mutluluğunu, saadetini esas alan kodlara sahip olduğumuzu çok rahatlıkla ifade edebiliriz' dedi.

Avrupa'nın son 50-60 yıldır büyük siyasetçi yetiştiremediğini vurgulayarak, Türkiye'nin büyük potansiyel barındırdığını sözlerine ekledi: 'Dünyanın nereden geldiğini ve nereye gittiğini göz önüne alarak bakarsanız, Türkiye'nin ne kadar önemli bir yerde olduğunu fark edebiliriz. Tabii artık bundan sonrası daha çok gençlerin işi.'

Konuşmaların ardından Şentop'a, günün anısına çeşitli hediyeler takdim edildi. Ziyaretlerini sürdüren Şentop, Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra, gençlere tavsiyelerde bulundu.

Ayrıca, Ahmet Uğur Turhan Fen ve Teknoloji Lisesi'nde düzenlenen 'Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset' konulu konferansta katılımcılara ülkenin geçmişi ve bugünü hakkında bilgi aktardı.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop (sağda), çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Trabzon'da Valiliği ziyaret etti.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop (sağda), çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Trabzon'da Valiliği ziyaret etti.