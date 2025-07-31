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Eski Tip Ehliyetlerin Yenilenmesi İçin Son Gün

Eski tip ehliyetlerin yenileme süresi doluyor. Başvuru için son gün bugün mesai bitiminde sona erecek.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 11:40
Eski Tip Ehliyetlerin Yenilenmesi İçin Son Gün

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen indirimli başvuru süresi bugün mesai bitimiyle sona erecek. Belirlenen süre içerisinde yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

1 Ocak 2016'da başlayan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi sürecinde, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için değişim süresi daha önce üç kez uzatıldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşları işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda sık sık uyardı. Ancak, indirimli başvuru süresinin dolmasına saatler kala birçok kişi, nüfus müdürlüklerine başvurdu.

Artan başvuru nedeniyle müdürlüklerde yoğunluk oluşurken, personel işlemlerin aksamaması için yoğun mesai yapıyor. Eski tip sürücü belgeleri, bugün mesai bitimine kadar 15 lira karşılığında yenilenebiliyor. Ancak bu süreyi kaçıranlar, yarından itibaren B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 lira 60 kuruş ödeyecek ve eski belgeleri geçersiz sayılacak.

Ehliyet yenileme işleminin son gününde Çankaya Nüfus Müdürlüğü'ne gelen Mehmet Gülden, "Nasıl olsa hallederiz diye bekledik. Ama yanlış yapmışız." ifadelerini kullandı. Eski tip sürücü belgesini yenilemek için müdürlüğe gelen Ayşe Ergun ise rahatsızlığı nedeniyle bugüne kadar değişim fırsatı bulamadığını belirtti.

Nüfus müdürlüklerine çok sayıda kişi randevusuz şekilde başvuruyor. Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen indirimli başvuru süresi bugün mesai...

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen indirimli başvuru süresi bugün mesai bitimiyle sona erecek. Belirlenen süre içerisinde yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşları işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda sık sık uyardı. Ancak indirimli başvuru süresinin dolmasına saatler kala birçok kişi nüfus müdürlüklerine başvurdu.

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen indirimli başvuru süresi bugün mesai...

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen indirimli başvuru süresi bugün mesai bitimiyle sona erecek. Belirlenen süre içerisinde yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşları işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda sık sık uyardı. Ancak indirimli başvuru süresinin dolmasına saatler kala birçok kişi nüfus müdürlüklerine başvurdu.

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