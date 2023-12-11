Eski Yemen Bakanı'nın oğlu Beyoğlu'nda kaza yaptı

Önce Somali şimdi de Yemen! Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu İstanbul Beyoğlu'nda bir yayaya çarptı. Kazada ağır yaralanan 71 yaşındaki Pakize Özer hastanede tedavi altına alınırken şüpheli ifadesinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

10 Aralık'ta saat 14.00 sularında meydana gelen kazada iddiaya göre, Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein'in kullandığı araç caddede iki kişiye çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile yere düşen ve kafasını taşa çarpan Pakize Özer sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi sonucu ilk müdahalenin ardından ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi.

Pakize Özer'in hayati tehlikesi devam ederken aracı kullanan Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein emniyette verdiği ifadenin ardından adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Kazaya dair açıklama yapan Musaeed Hussein'in avukatı, Hussein'in Türkiye'ye tedavi amacı ile geldiğini belirtirken müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia etti. Kazaya dair suçun yüzde yüz Pakize Özer'de olduğunu belirtirken Özer'in durumunun kritik olduğunu da söyledi.

Hussein'in avukatı Kerim Bahadır olayla ilgili bilirkişi raporuna göre kusur oranının yüzde yüz mağdurda olduğunun belirtildiğini söyledi. Bahadır açıklamasında, "İfadesinde müvekkilin elli olan hız sınırını aşmadığı hiçbir şekilde alkol, sigara, uyuşturucu ve benzeri maddeleri bulunmadığı sağlık raporunda da kesin ve net şekilde ortaya koyulmuş vaziyette. Mağdurun kusurlu olduğu kamera görüntüleri ve video görüntülerinde de açık ve net şekilde ortada. Bu sürece dair hukuki olarak değerlendirmemiz şöyle olur; umarız ki vatandaşımız hayatını kaybetmez. Vatandaşımızın hayatını kaybetmesi halinde taksirle adam öldürme hükümleri Türk Ceza Kanunu'nda uygulanmış olur diğer türlü de taksirle yaralama hükümleri uygulanmış olur. Ancak basit taksirle yaralama uygulanmış olur ve basit taksirle yaralama hükümlerinde de müvekkilin bir tutuklama kararıyla karşı karşıya kalmamasını ümit ediyoruz." şekilden konuştu.

Kaza Anı Güvenlik Kameralarında

Kaza anında cadde üzerinde bulunan bir güvenlik kamerası kayıtlarında kazaya dair ayrıntıları yer aldı. Görüntülerde Musaeed Hussein'in kullandığı aracın aynasının çarpması sonucu Pakize Özer'in düşme anı görünüyor.