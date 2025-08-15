Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde Bodrum Katında Duman Tahliye Edildi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) binasının bodrum katında oluşan duman, kısa sürede müdahale edilerek tahliye edildi. Olay, Odunpazarı ilçesi İki Eylül Caddesi'ndeki bina için endişe yarattı ancak ekiplerin hızlı çalışmalarının ardından durum kontrol altına alındı.

Olay yerine müdahale

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binaya girerek bodrum katta biriken dumanı tahliye etti ve binada gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

EBB'den yapılan açıklama

Kurumun açıklamasında, dumanın binanın önündeki mazgala rüzgarın etkisiyle yaprakların dolması ve mazgala yakıcı bir maddenin düşmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, mazgalın bulunduğu alanda açık olan bir mutfak penceresinden içeriye duman girişi olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

EBB açıklamasında şu ifadelere yer verildi: Mazgalın bulunduğu alanda açık olan bir mutfak penceresinden içeriye duman girişi olmuştur. İhbar sonrası itfaiye ekiplerimiz hızla olay yerine intikal ederek yemekhane başta olmak üzere binada gerekli kontrolleri yapmış, tehlike arz eden bir durum olmadığı belirlenmiştir.

Yetkililer, olayda herhangi bir yangın veya can kaybı yaşanmadığını vurguladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) binasının bodrum katında oluşan duman, ekiplerce tahliye edildi.