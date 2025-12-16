Eskişehir'de 113 Yaş Şaşkınlığı: Havva Koltuk'un Kimlik Tarihi Tartışılıyor

Eskişehir'de 113 yaş şüphesi: Kimlikteki doğum tarihi sorun yaratıyor

ESKİŞEHİR(İHA) – Eskişehir'de yaşayan ve nüfus kaydında 1 Temmuz 1912 doğumlu göründüğü için 113 yaşında olduğu kayıtlara geçen Havva Koltuk, aile fertlerinin ve mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. Aile, resmi kayıtlardaki doğum tarihinin yanlış olduğunu ve bunun özellikle hastane işlemlerinde çeşitli zorluklara yol açtığını belirtiyor.

Kimlik kaydındaki çelişki

Kütüğe göre doğum tarihi 1 Temmuz 1912 olan Havva Koltuk'un ailesi, kadının görünüşü ve hayat hikâyesine bakıldığında bu tarihin doğru olmadığı görüşünde. Ailenin anlattığına göre Havva Koltuk, iki sene önce 92 yaşında vefat eden ablası Durkadın Karayılan'dan 19 yaş büyüktü. Aile, kayıt hatası nedeniyle yaşanan problemler yüzünden mağdur olduklarını söylüyor.

Ailenin hesaplaması ve iddialar

Havva Koltuk'un en küçük oğlu Mustafa Koltuk (45), kimlikteki yaş esas alınarak yaptığı hesaplamada annesinin kendisini 68 yaşında doğurduğu sonucuna vardığını aktardı. Mustafa'nın ifadesine göre, 'Kimliğe göre annem 68 yaşında beni doğurmuş oluyor. Acayip bir hesap.' Aile, Havva Teyze'nin dışarıdan bakıldığında en fazla 85-90 yaşlarında göründüğünü belirtiyor.

Hastane işlemleri ve talepler

Havva Koltuk, yaşına ilişkin kesin bilgi sahibi olmadığını söyleyerek sağlık hizmetlerinde sorun yaşadığını belirtti: 'Ben yaşımı bilmiyorum. Ablamı kaybettim, ama onun da yaşını bilmiyorum. Hastaneye gittiğimde bakmıyorlar. Hastanede bana bakmalarını istiyorum. Dilim dönmüyor, kulak duymuyor, ne edeceğimi bilmiyorum.'

Mustafa Koltuk da hastanelerde yaşadıkları güçlükleri ve resmi kurumlardan bekledikleri yardımı şöyle özetledi: Hastaneye gittiğimizde zorluk çekiyoruz. Yaşı büyük olduğu için bakmakta zorlanıyorlar, 'Bugün git, yarın gel' diyerek bizi çok oyalıyorlar. Anneme dışarıdan bakıldığında 85-90 yaşında gibi gözüküyor, en azından ben öyle tahmin ediyorum. Hastaneye gittiğimde annemle ilgilenilmesini istiyoruz, başka bir şey de istemiyoruz. Resmi yerlerde bizimle ilgilensinler.

Mahalle muhtarından değerlendirme

Emek Mahallesi Muhtarı Sibel Akıl da konuya ilişkin şunları söyledi: 'Kimlikte 1912 doğumlu diye geçiyor. Teyzemiz kâğıt üstünde 113 yaşında. Ablası 94 yaşındaymış, o hayatını kaybetmiş. Baktığımızda, teyzemiz abladan bile büyük. Ayrıca, bu hesaba göre 68 yaşında doğum yapmış oluyor. Bu düzeltilebilir mi artık, bilmiyorum.'

Aile, Konya'nın Çeltik ilçesinden Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ne taşındıklarını belirtiyor ve kimlikteki doğum tarihinin düzeltilmesiyle ilgili resmi destek talep ediyor.

HAVVA KOLTUK