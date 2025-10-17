Eskişehir'de 14 Yıldır Kayıp Kardeşini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Odunpazarı ilçesinde 14 yıldır kayıp olarak aranan Muharrem K.'yi (64) öldürüp Yahnikapan Mahallesi'ndeki evine gömdüğü belirlenen kardeşi Ali K.'yi (61) yakaladı.

Olay ve gözaltı süreci

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin ifadesi ve soruşturma

Ali K.'nin savcılıktaki ifadesinde, ölen ağabeyi Muharrem K.'nin daha önce İzmir'de yaşayan çocuklarının yanına gittiğini, çocuklarının yanında geçinemeyince köye geri döndüğünü ve kendilerini defalarca tehdit edip saldırdığını belirttiği öğrenildi. Şüpheli ifadesinde olayı şöyle anlattı: "Çocuklarının yanında geçinemediği için köye geri döndü. Burada bizi de defalarca tehdit edip saldırdı. Olay günü elinde bıçakla boğazıma sarıldı. Bunun üzerine korktum kürekle vurdum. Bulunan yere gömdüm."

Yakınları, Muharrem K.'den 2011 yılından beri haber alamadıklarını belirterek geçen yıl jandarmaya başvurmuş; JASAT ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu Muharrem K.'nin kardeşi Ali K. tarafından öldürüldüğü saptanmıştı.

Cesedin bulunması

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şüpheli Ali K.'nin Yahnikapan Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada, kadavra köpeği ve yer altı görüntüleme cihazı kullanıldı. Yapılan kazıda Muharrem K.'nin cesedi zeminin yaklaşık yarım metre altında, battaniyeye sarılı olarak bulundu.

