Eskişehir'de 5 Gönüllülük Projesi Destek Kazandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile YÖK iş birliğindeki 'Gönüllüyüz Biz' çağrısında Eskişehir'den 5 proje destek almaya hak kazandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 14:53
Eskişehir kaynaklı 5 proje, 'Gönüllüyüz Biz Proje Destek Çağrısı' kapsamında destek almaya hak kazandı. Program, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Yükseköğretim Kurumu (YÖK) iş birliğinde yürütülüyor.

Başvuru ve destek süreci

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu çağrı kapsamında seçilen projeler desteklenecek. Kararın, yerel gönüllülük faaliyetlerinin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Yetkililerin açıklaması

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin gönüllülük temelli projelerde aktif rol almalarını desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

