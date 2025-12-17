Eskişehir'de 5 Gönüllülük Projesi Destek Kazandı
Eskişehir kaynaklı 5 proje, 'Gönüllüyüz Biz Proje Destek Çağrısı' kapsamında destek almaya hak kazandı. Program, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Yükseköğretim Kurumu (YÖK) iş birliğinde yürütülüyor.
Başvuru ve destek süreci
Yapılan açıklamaya göre, söz konusu çağrı kapsamında seçilen projeler desteklenecek. Kararın, yerel gönüllülük faaliyetlerinin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.
Yetkililerin açıklaması
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin gönüllülük temelli projelerde aktif rol almalarını desteklemeye devam ettiklerini belirtti.
