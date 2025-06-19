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Eskişehir'de Buzdolabından Çıkan Yangında 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Eskişehir'de buzdolabından çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 11:05
Eskişehir'de Buzdolabından Çıkan Yangında 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Tepebaşı'nda Buzdolabı Yangını

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi'nde meydana gelen bir yangın, evde yaşayanları panik içinde bıraktı. 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede, buzdolabının motorunun aşırı ısınması sonucu çıkan yangın, çevre sakinleri tarafından fark edilip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Olay Yeri ve Müdahale

İhbar üzerine bölgeye hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde yaşayan S.M., A.M. ve S.Y. yoğun dumandan etkilenerek zor anlar yaşadılar. İtfaiye ekipleri, 3 kişiyi balkondan tahliye ederek güvenli bir şekilde dışarı çıkardılar.

Sağlık Durumları İyi

Hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak yangın nedeniyle evde ciddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili incelemeler devam etmekte.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir evde buzdolabından çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir evde buzdolabından çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir evde buzdolabından çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir evde buzdolabından çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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