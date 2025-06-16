Eskişehir'de Çiftçilere 66 Milyon TL Destek Ödemesi Başladı

Eskişehir'de Çiftçilere Destek Paketi!

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için milyonluk destek haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak, Eskişehir'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda çiftçilere yönelik 66 milyon 409 bin 988 TL'lik kaynak aktarması başlatıldı. 3 Haziran itibarıyla başlayan ödemeler, bölge çiftçisinin gelirine önemli katkılar sağlayacak.

Destekler Çiftçilerin Hesaplarına Geçiyor

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamayla uzun süredir beklenen tarımsal destek ödemeleri üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı. Bu destek paketi, hububat, baklagil ve yağlı tohum üreticileri ile hayvan hastalıkları nedeniyle zarara uğrayan yetiştiricileri kapsıyor.

Yağlı Tohum ve Hububat Üreticilerine Ağır Destek

Destek paketinin en büyük payını, Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği ve Hububat - Baklagil Mısırlı Desteği oluşturmaktadır. Bu kapsamda 2 bin 153 çiftçiye toplam 65 milyon 441 bin 988 TL ödeme yapılacağı bildirildi. İlçelere göre dağılım ise şu şekilde gerçekleşti:

Mahmudiye : 320 çiftçiye 17.406.071 TL

: 320 çiftçiye 17.406.071 TL Seyitgazi : 478 çiftçiye 14.083.049 TL

: 478 çiftçiye 14.083.049 TL Çifteler : 274 çiftçiye 8.681.418 TL

: 274 çiftçiye 8.681.418 TL Sivrihisar : 236 çiftçiye 6.697.523 TL

: 236 çiftçiye 6.697.523 TL Alpu : 274 çiftçiye 5.063.853 TL

: 274 çiftçiye 5.063.853 TL Odunpazarı : 111 çiftçiye 4.937.988 TL

: 111 çiftçiye 4.937.988 TL İnönü : 217 çiftçiye 4.305.207 TL

: 217 çiftçiye 4.305.207 TL Tepebaşı : 180 çiftçiye 3.308.781 TL

: 180 çiftçiye 3.308.781 TL Günyüzü : 57 çiftçiye 797.807 TL

: 57 çiftçiye 797.807 TL Beylikova : 5 çiftçiye 133.529 TL

: 5 çiftçiye 133.529 TL Sarıcakaya: 1 çiftçiye 26.762 TL

Hayvan Yetiştiricilerine Önemli Destek

Hayvan yetiştiricilerine yönelik olarak, Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği çerçevesinde 968 bin TL’lik bir ödeme yapılacağı da duyuruldu. Bu kapsamda çeşitli nedenlerle hayvanları zarar görmüş olan Eskişehirli yetiştiricilerin de destekten yararlanması bekleniyor.

Bu destek paketleri, çiftçilerin üretime teşvik edilmesi ve tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi açısından büyük önem taşıyor.