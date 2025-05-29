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Eskişehir'de Çocukların Atık Malzemelerle Tasarladığı Kıyafetler Defilesi Göz Doldurdu

Eskişehir'de Çevre Haftası'nda çocuklar, atık malzemelerden üretilen kıyafetlerle defile düzenledi. Çevresel bilincin arttırılması amaçlandı.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 19:39
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 19:39
Eskişehir'de Çocukların Atık Malzemelerle Tasarladığı Kıyafetler Defilesi Göz Doldurdu

Eskişehir'de Atık Malzemelerden Tasarlanan Kıyafetlerle Defile

Eskişehir'de düzenlenen Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde, çocuklar atık malzemelerden üretilen kıyafetlerle bir defile gerçekleştirdi. "Plastik Kirliliği ile Mücadele" teması altında ve "Çevrene İyi Bak" mottosuyla düzenlenen etkinlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

Çocuklara Çevre Bilinci Aşılandı

Etkinlik alanında kurulan atölyelerde çocuklar, Sıfır Atık Projesi ve atık materyallerin yeniden kullanımı hakkında bilgi sahibi oldu. Aynı zamanda mikroplastiklerin çevreye verdiği zararlar üzerine bilinçlendirme çalışmaları yapıldı.

Öğrenciler, etkinlik esnasında oluşturdukları koreografi ile "Çevrene İyi Bak" yazısını sergiledi. Bu özel anlar, dron ile havadan görüntülendi.

Çevre Müdürü Hikmet Çelik'ten Önemli Mesajlar

Etkinlikte söz alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, çevre bilincinin toplumun her kesiminde her zaman canlı tutulması gereken bir unsur olduğunu vurguladı. Eskişehir'deki sıfır atık çalışmalarının, vatandaşlar ve sanayi tesisleri tarafından büyük ilgi gördüğünü dile getirdi.

Çelik, "Her yıl ortalama olarak, bulunduğumuz millet bahçesini 3 metre yüksekliğinde dolduracak kadar atığı ekonomimize kazandırıyoruz. Bu çabalarımız sayesinde, ilimiz Türkiye'nin en çevreci ve en yaşanabilir şehirleri arasında önde gelmektedir" şeklinde konuştu.

Son olarak, Çelik, vatandaşlara doğaya sahip çıkma çağrısında bulunarak, temiz bir dünya bırakmak için harekete geçmelerini istedi.

Eskişehir'de, Çevre Haftası kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen defilede...

Eskişehir'de, Çevre Haftası kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen defilede çocuklar, atık malzemelerden üretilen kıyafetleri sergiledi.

Eskişehir'de, Çevre Haftası kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen defilede...

Eskişehir'de, Çevre Haftası kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen defilede çocuklar, atık malzemelerden üretilen kıyafetleri sergiledi.

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