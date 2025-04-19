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Eskişehir'de Dolandırıcılık Operasyonunda 20 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 20 kişi tutuklandı, şebeke 3,5 milyon lira zarar verdi.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 16:24
Eskişehir'de Dolandırıcılık Operasyonunda 20 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir merkezli gerçekleştirilen büyük dolandırıcılık operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı. Operasyon, dijital yayın platformlarına üyelik işlemleri vaadiyle vatandaşları dolandıran bir şebekeyi hedef aldı. Soruşturma, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteklediği eş zamanlı operasyon 24 ilde gerçekleştirildi. Yapılan operasyonla birlikte 70 zanlı yakalandı. Ancak, 2 şüpheli, yeni doğum yaptıkları gerekçesiyle ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İşlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 68 şüpheliden 4'ü savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı ve farklı bir suçtan cezaevinde bulunan 1 zanlı için de tutuklama kararı verildi. Ayrıca, hakimlik 15 şüpheli hakkında ev hapsi, 30 şüpheli için ise adli kontrol kararı verdi.

Dolandırıcıların, 0850 ve 0312 ile başlayan telefon numaralarından vatandaşları arayarak işlem yaptıkları izlenimini verdikleri belirtiliyor. Bu dolandırıcılık eylemi sonucunda mağdurların yaklaşık 3,5 milyon lira zararının oluştuğu tespit edildi.

Eskişehir merkezli 24 ilde, dijital yayın platformlarına üyelik işlemleri gerçekleştirme...

Eskişehir merkezli 24 ilde, dijital yayın platformlarına üyelik işlemleri gerçekleştirme bahanesiyle aradıkları kişileri dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 70 şüpheliden 68'i adliyeye sevk edildi.

Eskişehir merkezli 24 ilde, dijital yayın platformlarına üyelik işlemleri gerçekleştirme...

Eskişehir merkezli 24 ilde, dijital yayın platformlarına üyelik işlemleri gerçekleştirme bahanesiyle aradıkları kişileri dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 70 şüpheliden 68'i adliyeye sevk edildi.

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