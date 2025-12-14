DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.853.594,82 -0,2%

Eskişehir’de Dondurucu Havada Gondol Keyfi Sürüyor

Eskişehir'de dondurucu soğuklara rağmen Porsuk Çayı'nda gondol turları devam ediyor; ziyaretçiler kalın giysilerle tur keyfini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 10:35
Eskişehir’de Dondurucu Havada Gondol Keyfi Sürüyor

Eskişehir’de Dondurucu Havada Gondol Keyfi Sürüyor

Porsuk Çayı'nda kış turizmi etkisini koruyor

Eskişehir’de kış mevsiminin hız kazanmasıyla birlikte dondurucu soğuklar etkisini gösterdi. Buna rağmen kenti ziyaret edenler, hazırlıklı gelerek Porsuk Çayı üzerindeki gondol turlarını gezilerinden çıkarmıyor.

Yerli ve yabancı turistler, soğuk havaya karşı kalın giysilerle tedbir alıp botlara biniyor; fotoğraf çekiyor ve rehberlerin anlattıklarıyla kentin tarihine tanıklık ediyor. Gondol turları, Eskişehir’in simgelerinden biri olarak tur programlarında yer almaya devam ediyor.

Havanın düşük sıcaklıklarına rağmen ziyaretçiler, nehrin kenarındaki kafeler ve yürüyüş yollarıyla bütünleşen bu deneyimi tercih ediyor. Eskişehir için gondol keyfi, soğuk havalarda bile kent turizminin vazgeçilmez parçası olmaya devam ediyor.

ESKİŞEHİR'DE HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE DONDURUCU SOĞUKLAR ETKİSİNİ GÖSTERİRKEN...

ESKİŞEHİR'DE HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE DONDURUCU SOĞUKLAR ETKİSİNİ GÖSTERİRKEN, KENTİ ZİYARET EDENLER PORSUK ÇAYI TURUNU GEZİ PLANLARINDAN EKSİK ETMEDİ.

ESKİŞEHİR'DE HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE DONDURUCU SOĞUKLAR ETKİSİNİ GÖSTERİRKEN...

İLGİLİ HABERLER

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli Kabuk Değiştiriyor: Dev Projelerle Metro ve Kentsel Dönüşüm
2
Çankırı'nın Yer Altı Tuz Şehri: Astım ve KOAH Hastalarına Şifa
3
Tır Kontrolden Çıktı: Köprübaşı Çarıklar Mahallesi'nde 1 Yaralı
4
Gaziantep'te Aile Sağlık Merkezinde Akupunkturle Ağrıya Çözüm
5
Sivas'ta Yaralı Dağ Keçisi 'Garip' Ailenin Maskotu Oldu
6
ÇEDES Öğrencileri Nasuh Paşa Külliyesi’nde Buluştu
7
Uzmandan Aşı Uyarısı: Evcil Kedi ve Köpekler Zararlı Değil

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama