Eskişehir’de Dondurucu Havada Gondol Keyfi Sürüyor

Porsuk Çayı'nda kış turizmi etkisini koruyor

Eskişehir’de kış mevsiminin hız kazanmasıyla birlikte dondurucu soğuklar etkisini gösterdi. Buna rağmen kenti ziyaret edenler, hazırlıklı gelerek Porsuk Çayı üzerindeki gondol turlarını gezilerinden çıkarmıyor.

Yerli ve yabancı turistler, soğuk havaya karşı kalın giysilerle tedbir alıp botlara biniyor; fotoğraf çekiyor ve rehberlerin anlattıklarıyla kentin tarihine tanıklık ediyor. Gondol turları, Eskişehir’in simgelerinden biri olarak tur programlarında yer almaya devam ediyor.

Havanın düşük sıcaklıklarına rağmen ziyaretçiler, nehrin kenarındaki kafeler ve yürüyüş yollarıyla bütünleşen bu deneyimi tercih ediyor. Eskişehir için gondol keyfi, soğuk havalarda bile kent turizminin vazgeçilmez parçası olmaya devam ediyor.

ESKİŞEHİR'DE HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE DONDURUCU SOĞUKLAR ETKİSİNİ GÖSTERİRKEN, KENTİ ZİYARET EDENLER PORSUK ÇAYI TURUNU GEZİ PLANLARINDAN EKSİK ETMEDİ.