Eskişehir'de Emekli Doktorun Mysterious Ölümü

Eskişehir'de Şok Eden Olay

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, yalnız yaşayan 58 yaşındaki emekli doktor Mustafa Savan Günay, evinde ölü bulundu. Olay, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Bulvarı'ndaki bir apartmanda gerçekleşti.

Dostlarının Endişesi

Günay'dan haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım talep etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, gerekli müdahaleleri yaparak çilingir yardımıyla Günay’ın evine girdi.

Olayın Gelişimi

Ekipler, evin yatak odasında Günay'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, doktorun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Günay'ın ölüm nedeni ile ilgili incelemeler devam ediyor. Olay, mahallede büyük üzüntü yarattı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yalnız yaşayan 58 yaşındaki emekli doktor, evinde ölü bulundu.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yalnız yaşayan 58 yaşındaki emekli doktor, evinde ölü bulundu.