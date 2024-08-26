Eskişehir'de Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Eskişehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Eskişehir'de meydana gelen trajik bir trafik kazasında, bir otomobil karşı şeride geçerek iki araçla çarpıştı. Olayda bir kişi yaşamını yitirirken, üç kişi de yaralandı.

Olay, Oktay Ş. yönetimindeki 06 GSA 64 plakalı otomobilin, Ankara-Eskişehir kara yolunun Hoşnudiye Mahallesi mviqisinde refüje çarpmasıyla başladı. Otomobil, daha sonra karşı şeride geçerek, Demir Ü. kontrolündeki 06 EIS 134 plakalı kiremit yüklü tır ile İdris A. yönetimindeki 34 FTR 895 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza neticesinde, otomobilin sürücüsü Oktay Ş. ile araçta bulunan Rufi Coşkun (72) ve diğer iki kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Rufi Coşkun'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü Oktay Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Rufi Coşkun'un cenazesi, incelemelerin ardından ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna konuldu.

Sürücü Tanıkları Anlattı

Kazaya karışan sürücülerden İdris A, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Refüjü aşarak karşı yönden gelen otomobilin hızlı bir şekilde tıra çarptığını gözlemledim. Otomobil daha sonra savrularak, kendi aracına çarptı. Çok süratliydi; refüje çarpıp yükseldi. Yükselen araç biraz yavaşladıktan sonra tekrar tıra çarptı. Ondan seken otomobil benim aracıma çarptı. Çarpan otomobil ikiye bölündü. Arabada 4 kişiydiler; bir tanesi camdan fırladı. Çok kötü bir andı. Tır olmasa ben de orada olabilirdim." dedi.

Eskişehir'de otomobilin karşı şeride geçerek tır ve otomobille çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Eskişehir'de otomobilin karşı şeride geçerek tır ve otomobille çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Eskişehir'de otomobilin karşı şeride geçerek tır ve otomobille çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Eskişehir'de otomobilin karşı şeride geçerek tır ve otomobille çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Eskişehir'de otomobilin karşı şeride geçerek tır ve otomobille çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.