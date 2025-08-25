DOLAR
Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

Eskişehirli fırıncı Kadriye Eser, para üstü sıkıntısı nedeniyle "100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava" kampanyası başlattı; madeni para üretimi 2025'te durduruldu.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 13:24
Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

Eskişehir'de fırından dikkat çeken kampanya

"100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava"

Eskişehir'de bir fırın sahibi, para üstü sıkıntısı yaşadığı için camına astığı ilanla müşterilerine çağrı yaptı. Fırın sahibi Kadriye Eser, para üstü eksikliğini çözmek amacıyla "100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava" kampanyası başlattığını duyurdu.

Eser, yaşadıkları durumu şu sözlerle anlattı: "Bozuk para ihtiyacımız olduğu için cama yazı astık. Elimizde yeterince yok, Merkez Bankası’nda da bulunmadığı için kampanya başlattık."

Fırıncının çağrısı, ülke genelindeki benzer sıkıntıların küçük bir yansıması olarak öne çıkıyor. Eser, para üstü temininde yaşanan güçlüğü anlatırken, müşterilere sık sık "50 kuruşunuz var mı?" diye sorduklarını belirtti: "Bazen müşterilere ‘50 kuruşunuz var mı?’ diye soruyoruz. Bu kampanyayı daha önce de yaptık. O zaman daha fazla getiren olmuştu. Şu anda ise birkaç kişi getirdi. Gelen paralarla idare ediyoruz."

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

Para üstü sıkıntısının temelinde, madeni paraların üretim maliyetlerindeki artış ve ilgili kurumlardan alınan kararlar bulunuyor. Artan metal fiyatları nedeniyle 1, 5, 10 ve 25 kuruş gibi küçük değerli madeni paraların üretim maliyeti, nominal değerini aşmış durumda. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün aldığı kararla bu paraların üretiminin 2025 başlarından itibaren durdurulmasına karar verildi.

Benzer uygulamalar geçmiş dönemlerde Tokat, İstanbul ve Bursa gibi farklı illerde de görüldü. Bazı esnaflar bozuk para getirene ekmek hediye ederken, kimileri getiren madeni para tutarının üzerinde ödeme teklifinde bulunuyor. Esnaf, bankalar veya PTT üzerinden bozuk para temin edememekten de şikayetçi.

Esnafın başlattığı bu kampanya, hem para üstü sorununu çözmeye yönelik pratik bir adım hem de madeni para politikasındaki değişikliklerin günlük yaşama etkisini gösteren somut bir örnek olarak dikkat çekiyor.

