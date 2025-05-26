Eskişehir'de Fuhuş Operasyonu: 7 Gözaltı

Eskişehir Merkezli Fuhuş Operasyonu

Eskişehir merkezli olarak düzenlenen fuhuş operasyonunda, 3 farklı ilde 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini suçlarını engellemeye yönelik titiz bir çalışma başlattı.

Operasyonun Detayları

Eskişehir, Antalya ve Malatya'da belirlenen 10 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 7 zanlı yakalandı. Operasyon sonucunda, ruhsatsız bir tabanca, bir kurusıkı tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri ise sürmektedir.

Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.