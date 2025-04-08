Eskişehir'de Gazze Saldırıları Protesto Edildi

Eskişehir'de Gazze İçin Ses Yükseldi

Eskişehir'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı büyük bir protesto düzenlendi. Protesto, Anadolu Gençlik Derneği Eskişehir Şubesi öncülüğünde Hamamyolu Yediler Parkı'nda gerçekleştirildi.

İbrahim Talha Demir: 'Gazze'nin Yanındayız'

Protesto sırasında grup adına basın açıklamasını Anadolu Gençlik Derneği Eskişehir Şubesi Üniversite Komisyonu Üyesi İbrahim Talha Demir okudu. Demir, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın üzerinden 550 gün geçmesine rağmen hala ayakta duran Hamas hareketini selamlayarak şunları ifade etti:

"İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük soykırımlardan birinin muhatabı olan aziz Gazze halkının her daim yanındayız. Gözü dönmüş katil sürüsü olan İsrail, Gazze'ye yönelik uyguladığı soykırımın şiddetini her geçen gün arttırmaktadır. Kadın, erkek, yaşlı, genç demeden Gazze halkını hedef alan İsrail, anne karnındaki ceninleri dahi şehit etmektedir. Onlarca İslam ülkesine rağmen Gazze'ye tek bir gram gıda sokulmasına izin vermeyen siyonistlerin Gazze halkını tamamen yok etmek istediği aşikar bir durumdur. Bu şartlar altında Gazze için harekete geçilmeyen her bir saniye ahirette cehennem azabı olarak karşımıza çıkacaktır."

İHH İnsani Yardım Derneği'nin Destek Mesajı

Protestoya Eskişehir İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Şirin Aslan da katıldı. Basın açıklaması, Gazze'deki hayatını kaybedenler için duaların edilmesinin ardından İsrail aleyhine atılan sloganlarla sona erdi.

Eskişehir'de, Anadolu Gençlik Derneği Eskişehir Şubesi öncülüğünde Hamamyolu Yediler Parkı'nda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi.

Eskişehir'de, Anadolu Gençlik Derneği Eskişehir Şubesi öncülüğünde Hamamyolu Yediler Parkı'nda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi.