Eskişehir'de Ihlamur, Kuşburnu ve Zencefil Talebi Artıyor: Esnaf Sirke Sahteciliğine Uyarıyor

Eskişehir’de kışın sert yüzünü göstermesiyle birlikte vatandaşların ıhlamur, kuşburnu ve zencefil gibi ürünlere ilgisi arttı. Aktar ve esnaf Burak Şahin, tüketicileri özellikle sirke ve bal gibi ürünlerdeki hile riskine karşı uyardı.

Doğal çözümler ve artan talep

Hava sıcaklıklarının düşüşüyle vatandaşların bitkisel çözüm arayışına girdiğini belirten Şahin, piyasada "şifa" adı altında satılan pek çok üründe hile yapılabildiğine dikkat çekti. Yaklaşık sekiz yıldır sektörün içerisinde olduğunu ve son bir buçuk yıldır kendi dükkanını işlettiğini ifade eden Şahin, özellikle enfeksiyonlara karşı en çok tercih edilen ürünlerin başında gelen sirke ve ıhlamur konusunda bilgiler verdi.

Sirke sahteciliği uyarısı

Şahin, sirkedeki hile durumunun piyasada çok yaygın olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Sirkede hile durumu çok fazla oluyor. İçerisine asit yükleyerek herhangi bir sirke grubunu iyi veya bekletilmiş sirke olarak satan birçok yer bulunabiliyor. Oysa iyi sirke, en az iki sene meşe fıçılarında bekletilen sirkedir. Bunlar hakiki sirke olarak geçer, içimi yumuşaktır ve enfeksiyonu öldürme özelliği bulunur. Bir vatandaşın bakarak sirkenin sahte olup olmadığını anlaması çok zordur. Burada en önemli kriter, alışveriş yapılan yere duyulan güvendir."

Şahin'in vurgusu: "İyi sirke meşe fıçısında iki yıl beklemeli"

Fiyatlar ve popüler ürünler

Bitki çaylarındaki fiyat aralıklarına ve talebe değinen Şahin, "İnsanlar en çok çiçek ıhlamur, kuşburnu, zencefil ve zerdeçalı tercih ediyor. Gribal enfeksiyon ve boğaz ağrısı için bu bitkiler çok etkili. Fiyatlar gramajına göre 80 liradan başlayıp 200 liraya kadar çıkabiliyor. Ancak ıhlamurda fiyatlar her sene olduğu gibi yüksek. İyi bir ıhlamurun perakende kilogram fiyatı 2 bin ile 2 bin 300 lira arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

Hazır karışımlar ve tüketici uyarısı

Son dönemde en çok sattıkları ürünler arasında "atom çayı" ve özel karışımların olduğunu belirten Burak Şahin, "Propolis ilaveli atom çayları çok tercih ediliyor. Ayrıca müşterilerimiz iyi balın içerisine zencefil, zerdeçal ve karabiber karıştırarak kendi kürlerini hazırlıyor. Bizim sektörümüzde hile potansiyeli yüksek olduğu için tazelik ve kalite çok önemli. Aradaki 5-10 liralık fark insan sağlığını etkileyebilir. Vatandaşlarımız bildikleri, güvendikleri yerlerden alışveriş yapmaya dikkat etsinler" dedi.

