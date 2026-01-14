Eskişehir'de Ihlamur, Kuşburnu ve Zencefil Talebi Artıyor: Esnaf Sirke Sahteciliğine Uyarıyor

Eskişehir'de kışla birlikte ıhlamur, kuşburnu ve zencefil talepleri yükseldi; esnaf sirke ve bal gibi ürünlerdeki sahteciliğe karşı uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 10:49
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 10:49
Eskişehir'de Ihlamur, Kuşburnu ve Zencefil Talebi Artıyor: Esnaf Sirke Sahteciliğine Uyarıyor

Eskişehir'de Ihlamur, Kuşburnu ve Zencefil Talebi Artıyor: Esnaf Sirke Sahteciliğine Uyarıyor

Eskişehir’de kışın sert yüzünü göstermesiyle birlikte vatandaşların ıhlamur, kuşburnu ve zencefil gibi ürünlere ilgisi arttı. Aktar ve esnaf Burak Şahin, tüketicileri özellikle sirke ve bal gibi ürünlerdeki hile riskine karşı uyardı.

Doğal çözümler ve artan talep

Hava sıcaklıklarının düşüşüyle vatandaşların bitkisel çözüm arayışına girdiğini belirten Şahin, piyasada "şifa" adı altında satılan pek çok üründe hile yapılabildiğine dikkat çekti. Yaklaşık sekiz yıldır sektörün içerisinde olduğunu ve son bir buçuk yıldır kendi dükkanını işlettiğini ifade eden Şahin, özellikle enfeksiyonlara karşı en çok tercih edilen ürünlerin başında gelen sirke ve ıhlamur konusunda bilgiler verdi.

Sirke sahteciliği uyarısı

Şahin, sirkedeki hile durumunun piyasada çok yaygın olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Sirkede hile durumu çok fazla oluyor. İçerisine asit yükleyerek herhangi bir sirke grubunu iyi veya bekletilmiş sirke olarak satan birçok yer bulunabiliyor. Oysa iyi sirke, en az iki sene meşe fıçılarında bekletilen sirkedir. Bunlar hakiki sirke olarak geçer, içimi yumuşaktır ve enfeksiyonu öldürme özelliği bulunur. Bir vatandaşın bakarak sirkenin sahte olup olmadığını anlaması çok zordur. Burada en önemli kriter, alışveriş yapılan yere duyulan güvendir."

Şahin'in vurgusu: "İyi sirke meşe fıçısında iki yıl beklemeli"

Fiyatlar ve popüler ürünler

Bitki çaylarındaki fiyat aralıklarına ve talebe değinen Şahin, "İnsanlar en çok çiçek ıhlamur, kuşburnu, zencefil ve zerdeçalı tercih ediyor. Gribal enfeksiyon ve boğaz ağrısı için bu bitkiler çok etkili. Fiyatlar gramajına göre 80 liradan başlayıp 200 liraya kadar çıkabiliyor. Ancak ıhlamurda fiyatlar her sene olduğu gibi yüksek. İyi bir ıhlamurun perakende kilogram fiyatı 2 bin ile 2 bin 300 lira arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

Hazır karışımlar ve tüketici uyarısı

Son dönemde en çok sattıkları ürünler arasında "atom çayı" ve özel karışımların olduğunu belirten Burak Şahin, "Propolis ilaveli atom çayları çok tercih ediliyor. Ayrıca müşterilerimiz iyi balın içerisine zencefil, zerdeçal ve karabiber karıştırarak kendi kürlerini hazırlıyor. Bizim sektörümüzde hile potansiyeli yüksek olduğu için tazelik ve kalite çok önemli. Aradaki 5-10 liralık fark insan sağlığını etkileyebilir. Vatandaşlarımız bildikleri, güvendikleri yerlerden alışveriş yapmaya dikkat etsinler" dedi.

ESKİŞEHİR'DE KIŞ MEVSİMİNİN SERT YÜZÜNÜ GÖSTERMESİYLE BİRLİKTE VATANDAŞLARIN IHLAMUR, KUŞBURNU VE...

ESKİŞEHİR'DE KIŞ MEVSİMİNİN SERT YÜZÜNÜ GÖSTERMESİYLE BİRLİKTE VATANDAŞLARIN IHLAMUR, KUŞBURNU VE ZENCEFİL GİBİ ÜRÜNLERE İLGİSİNİN ARTTIĞINI BELİRTEN ESNAF BURAK ŞAHİN, ÖZELLİKLE SİRKE VE BAL GİBİ ÜRÜNLERDEKİ HİLE RİSKİNE KARŞI TÜKETİCİLERİ UYARDI.

ESKİŞEHİR'DE KIŞ MEVSİMİNİN SERT YÜZÜNÜ GÖSTERMESİYLE BİRLİKTE VATANDAŞLARIN IHLAMUR, KUŞBURNU VE...

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Fırından Alınan Ekmekten Vida Çıktı
2
Niğde Elmasıyla Katkısız Elmalı Cezerye — Şef Mevlüt Ölmez'in Doğal Tarifi
3
Başkan Büyükkılıç: Erciyes Türkiye'nin Kış Turizminde Amiral Gemisi
4
Aydın'da Yeni Adliye Binası İhalesi 10 Şubat 2026'da
5
Bozdoğan'da Gübre, Tüp ve Proteknik Satış Noktalarına Patlayıcı Denetimi
6
Marmaris'te Mercedes Tamiri Skandalı: Turizmci 830 Bin TL Zarar İddia
7
ATÜ ve Kazakistan Sivil Havacılık Akademisi'nden akademik iş birliği adımı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları