Eskişehir'de Jandarmadan 'Anadolu Mirası' Operasyonu: El Yazması Kur’an ve 9 Bronz Sikke Ele Geçirildi

Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Anadolu Mirası' operasyonları kapsamında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 10 şüphelinin ikametlerine eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyon Detayları

Adreslerde yapılan aramalarda jandarma ekipleri, tarihi eser niteliği taşıyan objeler ve suç unsuru sayılabilecek materyaller ele geçirdi. Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında çeşitli suçlardan soruşturma başlatıldı.

Ele Geçirilen Malzemeler

1 adet el yazması Kur’an-ı Kerim

9 adet bronz sikke ve obje

1 adet ruhsatsız tabanca

1 adet kurusıkı tabanca

22 adet tabanca fişeği

1 adet yılan kamera

2 adet metal arama dedektörü

11 adet cep telefonu

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyon ve soruşturmalar devam ediyor.

