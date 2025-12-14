DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.800.425,44 1,18%

Eskişehir'de Jandarmadan 'Anadolu Mirası' Operasyonu: El Yazması Kur’an ve 9 Bronz Sikke Ele Geçirildi

Eskişehir'de jandarma, 'Anadolu Mirası' operasyonunda el yazması Kur’an-ı Kerim, 9 bronz sikke, silah ve dedektörlerle 10 kişiye eş zamanlı baskın düzenledi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 18:16
Eskişehir'de Jandarmadan 'Anadolu Mirası' Operasyonu: El Yazması Kur’an ve 9 Bronz Sikke Ele Geçirildi

Eskişehir'de Tarihi Eser Operasyonu

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Anadolu Mirası' operasyonları kapsamında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 10 şüphelinin ikametlerine eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyon Detayları

Adreslerde yapılan aramalarda jandarma ekipleri, tarihi eser niteliği taşıyan objeler ve suç unsuru sayılabilecek materyaller ele geçirdi. Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında çeşitli suçlardan soruşturma başlatıldı.

Ele Geçirilen Malzemeler

1 adet el yazması Kur’an-ı Kerim

9 adet bronz sikke ve obje

1 adet ruhsatsız tabanca

1 adet kurusıkı tabanca

22 adet tabanca fişeği

1 adet yılan kamera

2 adet metal arama dedektörü

11 adet cep telefonu

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyon ve soruşturmalar devam ediyor.

YAPILAN ARAMALARDA; 1 ADET TARİHİ ESER NİTELİĞİNDE EL YAZMASI KUR’AN-I KERİM, 9 ADET BRONZ SİKKE...

YAPILAN ARAMALARDA; 1 ADET TARİHİ ESER NİTELİĞİNDE EL YAZMASI KUR’AN-I KERİM, 9 ADET BRONZ SİKKE VE OBJE, 1 ADET RUHSATSIZ TABANCA, 1 ADET KURUSIKI TABANCA, 22 ADET TABANCA FİŞEĞİ, 1 ADET YILAN KAMERA, 2 ADET METAL ARAMA DEDEKTÖRÜ VE 11 ADET CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ. ŞÜPHELİ ŞAHISLAR HAKKINDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI.

İLGİLİ HABERLER

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Polonyalı Erasmus Öğrencisi Martyna Kaminska Adana'da Müslüman Oldu
2
İngiliz Heyetten Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya Ziyaret
3
Iğdır'da 06 plakalı araçta 12 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı
4
Kastamonu Taşköprü'de 2 Katlı Ev Alev Alev Yandı
5
Denizli'de İkiler Otomotiv Filtre Fabrikasında Büyük Yangın
6
İstanbul Emniyeti'nden Motosikletli Suç Örgütlerine Operasyon: 10 Gözaltı
7
Kastamonu'da Çalıntı Araçla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama