Eskişehir'de Kablo Hırsızlığı: 2 Şüpheli Tutuklandı
Eskişehir'in Alpu ilçesinde tarladan elektrik kablosu çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Soruşturma ve operasyon
Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yürütülen çalışmada, olayda kullanılan araç tespit edildi ve şüpheliler Odunpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalandı.
Jandarmanın araçta yaptığı aramada 300 metre elektrik kablosu ile 1 kablo kesme makası ele geçirildi.
Suçun boyutu ve satış
İncelemelerde zanlıların Alpu, Tepebaşı ve Mahmudiye ilçelerindeki 33 panodan 800 metre elektrik kablosu çalarak Eskişehir'deki 2 ayrı hurdacıya sattıkları belirlendi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.