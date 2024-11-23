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Eskişehir'de Kar Yağışı Etkili Oldu

Eskişehir'de kar yağışı özellikle kent merkezi ve İnönü ilçesinde etkili oldu, sürücüler uyarıldı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 16:55
Eskişehir'de Kar Yağışı Etkili Oldu

Eskişehir'de Kar Yağışı Başladı

Eskişehir'de özellikle kent merkezi ve İnönü ilçesi kar yağışının etkisi altına girdi. Önceki gün etkili olan sağanağın ardından, il genelinde kar yağışı başladı. Yüksek kesimlerde kar ile birlikte, İnönü ilçesi de beyaza büründü.

Sürücülere Önemli Uyarılar

Polis ve jandarma ekipleri, sürücülere tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarı yaptı. Sürücülerden, kar lastiği ya da zincir olmadan yola çıkmamaları rica edildi.

Karayollarında Alınan Önlemler

Karayolları ekipleri, yolların kardan kapanmaması için tedbirleri artırdı. Şehir genelinde, kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Eskişehir'de kent merkezi ve İnönü ilçesinde kar etkili oldu. Kent merkezi, yüksek kesimler ve...

Eskişehir'de kent merkezi ve İnönü ilçesinde kar etkili oldu. Kent merkezi, yüksek kesimler ve İnönü ilçesine yağmurun ardından kar düştü.

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