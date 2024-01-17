Eskişehir'de kara para aklama çetesine darbe: 3 şüpheli tutuklandı

“Tekinler” adlı suç şebekesine karşı kara para aklama soruşturması kapsamında Eskişehir jandarması 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 3’ü mahkemece tutuklanırken, 1’i serbest bırakıldı.

Eskişehir'de kara para aklama çetesine darbe: 3 şüpheli tutuklandı
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“Tekinler” adlı suç şebekesine karşı kara para aklama soruşturması kapsamında Eskişehir jandarması 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 3’ü mahkemece tutuklanırken, 1’i serbest bırakıldı.

Suç örgütü üyeleri Y.T. (52), M.T. (25), O.T. (26) ve P.T. (49), “tefecilik öncül” suçundan kazandıkları yasa dışı parayı hayvancılık ve gayrimenkul yatırımı yaparak akladıkları tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü, suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

YASA DIŞI YOLLARDA 447 MİLYO 780 BİN TL GELİR ELDE ETMİŞLER

Odunpazarı’nda tefecilik yapan suç örgütü üyeleri, MASAK, GİB, SGK ve Tapu Kadastro Müdürlüğü’nün verilerine dayanan rapora göre, 17 milyon 780 bin 624 lira nakit, 150 dönüm arazi (300 milyon lira), 17 daire (85 milyon lira), 4 işyeri (20 milyon lira), 14 tarla (20 milyon lira) ve 3 otomobil (5 milyon lira) olmak üzere toplam 447 milyon 780 bin 624 lira değerinde yasa dışı gelir elde ettikleri belirlendi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütüne karşı operasyon başlattı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama” suçlamasıyla 4 suç örgütü üyesine dava açtı. Şüpheliler jandarmada ifade verdikten sonra adliyeye gönderildi. Mahkeme, Y.T, M.T. ve O.T’yi tutuklarken, P.T’ye adli kontrol şartı ile serbest bırakılma kararı verildi.

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