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Eskişehir'de Kredi İçin Tüfekle Tehdit: Zanlı Tutuklandı

Eskişehir'de kredi çekmek isteyen zanlı, bankada pompalı tüfekle tehditte bulunarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 16:42
Eskişehir'de Kredi İçin Tüfekle Tehdit: Zanlı Tutuklandı

Eskişehir'de Bankada Kredi İçin Tüfekle Tehdit

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, kredi çekmek amacıyla bir bankaya giren zanlı, pompalı tüfekle tehditte bulunarak korku dolu anlar yaşattı. Olay, Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Bulvarı'ndaki bir banka şubesinde gerçekleşti.

S.T. (56) isimli şahıs, borcu olduğunu öne sürerek bankanın görevlisine tüfeğini doğrulttu. Banka çalışanlarının durumu polise bildirmesi üzerine ekipler hızla olay yerine intikal etti ve zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri kısa sürede tamamlandı. Sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edilen S.T., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Olayın detayları ve S.T.'nin bankada nasıl bir tehditte bulunduğu, soruşturma sonrası daha net anlaşılacak. Bu tür olayların, bankacılık sisteminde güvenliği ne denli tehdit ettiğine dair tartışmalar ise başlamış durumda.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde girdiği bankada kredi çekmek istediği iddia edilen şüpheli...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde girdiği bankada kredi çekmek istediği iddia edilen şüpheli, tüfekle tehditte bulununca polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde girdiği bankada kredi çekmek istediği iddia edilen şüpheli...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde girdiği bankada kredi çekmek istediği iddia edilen şüpheli, tüfekle tehditte bulununca polis ekiplerince gözaltına alındı.

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