DOLAR
38,77 0%
EURO
44,08 0%
ALTIN
4.201,78 -0,01%
BITCOIN
4.227.441,29 -0,66%

Eskişehir'de Kültürel Zenginlikler Konuşuldu

Eskişehir'de farklı kültürlerin buluştuğu etkinlikte, toplumsal anlayış ve kültürel çeşitliliğin önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 17:16
Eskişehir'de Kültürel Zenginlikler Konuşuldu

Eskişehir'de Kültürel Zenginlikler Konuşuldu

Eskişehir, farklı kültürleri bir araya getirerek zenginliklerini paylaşma amacı taşıyan bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Süreyya Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği öncülüğünde, Anadolu'dan Yeryüzüne Kadın Sivil Toplum Kuruluşları (AYSİT) Vakfı ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Uyum Köprüleri: Kültürel Çeşitlilikte Toplumsal Anlayışı Güçlendirmek" adlı projenin etkinliği, Anadolu Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Bu projenin Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında desteklendiği belirtildi. Süreyya Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nin yazılı açıklamasına göre, etkinlikte önemli konuşmalara yer verildi.

Aile ve Kültür Dayanışması Vurgusu

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, etkinlikte yaptığı konuşmada aile ve kültür dayanışmasının önemine dikkat çekti. Farklılıkların zenginlik olarak kabul edilmesinin birlikte yaşama kültürünün temelini oluşturduğunu vurgulayan Gürcan, "Kültür, sadece geçmişten gelen bir miras değil, bugünü ve yarını inşa eden bir köprüdür" dedi.

Farklılıklar Toplumsal Barış için Önemli

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, etkinlikte farklılıkların zenginlik olarak görülmesinin toplumsal barış için kritik bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Anadolu, Fikirlerin Buluşma Noktası

Süreyya Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Vildan Bayraktar, Anadolu'nun tarih boyunca adeta bir köprü vazifesi gördüğüne dikkat çekerek, bu toprakların fikirlerin, dillerin, inançların ve yaşam biçimlerinin bir araya geldiği ortak bir alan olduğunu kaydetti.

Ayrımcılığa Müsamaha Yok

AYSİT Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Balat, Anadolu kültürünün hiçbir ayrımcılığa müsamaha göstermediğini ifade etti. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gülenay Pınarbaşı, insanların kişisel özelliklerinin doğdukları coğrafyaya göre şekillendiğini belirterek, kimliğin bir üstünlük ya da dışlama aracı olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti.

Kapanış Atölyesiyle Etkinlik Sonlandı

Türk ve uluslararası öğrencilerin katıldığı etkinlik, proje koordinatör yardımcısı Doç. Dr. Feyza Ünlü Dalaylı'nın kapanış atölyesiyle sona erdi.

Eskişehir'de, farklı ülkelerden öğrencileri bir araya getirmeyi amaçlayan Süreyya Eğitim Kültür ve...

Eskişehir'de, farklı ülkelerden öğrencileri bir araya getirmeyi amaçlayan Süreyya Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği öncülüğünde, Anadolu'dan Yeryüzüne Kadın Sivil Toplum Kuruluşları (AYSİT) Vakfı ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi ortaklığıyla yürütülen "Uyum Köprüleri: Kültürel Çeşitlilikte Toplumsal Anlayışı Güçlendirmek" adlı projenin etkinliği, Anadolu Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Eskişehir'de, farklı ülkelerden öğrencileri bir araya getirmeyi amaçlayan Süreyya Eğitim Kültür ve...

Eskişehir'de, farklı ülkelerden öğrencileri bir araya getirmeyi amaçlayan Süreyya Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği öncülüğünde, Anadolu'dan Yeryüzüne Kadın Sivil Toplum Kuruluşları (AYSİT) Vakfı ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi ortaklığıyla yürütülen "Uyum Köprüleri: Kültürel Çeşitlilikte Toplumsal Anlayışı Güçlendirmek" adlı projenin etkinliği, Anadolu Üniversitesinde gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

Manisa'da Promosyon İhalesi: 65.500 TL Ödeme Müjdesi

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Soylu: 'Terör Örgütlerinin Kendini Feshetmesi Önemli Bir İştir!'
2
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Tuzlife Otel Açılışında Çankırı İçin Vizyonunu Paylaştı
3
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Tokat İl Başkanlığı'nı Ziyaret Etti
4
Afyonkarahisar'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
5
Almanya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlaması
6
Havza'da 1. Ulusal Kaplıca Sempozyumu Gerçekleştirildi
7
Bosna Hersek'te Türk Mutfağı Haftası Rüzgarı

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

Manisa'da Promosyon İhalesi: 65.500 TL Ödeme Müjdesi

Samsun'da Tufan Kapıda: Meteoroloji Uyardı!

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!