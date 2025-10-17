Eskişehir'de Markette Çocuğunu Darbeden Baba Tutuklandı

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından zanlı adliyeye sevk edilip tutuklandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Emek Mahallesi'nde bulunan bir markette, 5 yaşındaki çocuğunu darbettiği iddiasıyla görüntüleri sosyal medyada yayılan baba gözaltına alındı.

Olayla ilgili çalışma yürüten Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, zanlı C.E. (49)'yi yakalayarak işlemlerini tamamladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Emniyetteki ifadesinde oğlunun çok hareketli olduğunu belirttiği öğrenilen C.E.'nin, "Markette de çok hareketliydi. Ani sinir patlamasıyla vurdum. Pişmanım." dediği aktarıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir markette 5 yaşındaki çocuğunu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan baba adliyeye sevk edildi.