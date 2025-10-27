Eskişehir'de Oto Tamirhanesinde Patlama: 2 Kişi Yaralandı

Odunpazarı Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Gündoğdu Mahallesi Muratcan Sokak'ta bulunan bir oto tamirhanesinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Patlama, henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleşti ve ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlama sırasında yaralanan H.S. ve M.A., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

İş yerinde büyük çaplı hasar oluştu; patlamanın nedeni polis ve itfaiye ekiplerince yapılan incelemelerle araştırılıyor.

Bu arada, olayın yaşandığı dükkanın karşısındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası patlama anını kaydetti. Görüntülerde patlama ve yangın anı ile olayın ardından kendisini dışarıya atan iki kişiye çevredekilerin müdahalesi yer alıyor.

