Eskişehir'de Pompalı Tüfekle 5 Kişiyi Yaralayan Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de Pompalı Tüfekle Yaralama Olayı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, pompalı tüfekle 5 kişiyi yaralayan zanlı başarılı bir operasyonla yakalandı. Olay, Emek Mahallesi İlkokul Sokak'ta meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Alınan bilgilere göre, A.K isimli şahıs, henüz belirlenemeyen bir sebeple F.Ö, E.K, M.C.T, M.Y.K. ve M.E isimli bireylere pompalı tüfekle ateş açtı.

Olayın ardından bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltı ve Soruşturma

Olayın ardından güvenlik güçleri, A.K'yi gözaltına aldı. Şu anda emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin, bu yaralama olayındaki motivasyonuna dair soruşturma sürüyor.