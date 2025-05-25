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Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda Erkek Cesedi Bulundu

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili detaylar ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 11:46
Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda Erkek Cesedi Bulundu

Eskişehir'de, kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda trajik bir olay gerçekleşti. Olay, Şeker Mahallesi 19 Mayıs Caddesi yakınlarında, suda hareketsiz bir kişinin olduğunu fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bağlı su altı arama ve kurtarma görevlileri derhal sevk edildi. Olay yerinde polis, güvenlik önlemleri aldı.

AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda sudan çıkarılan cesedin, Behçet Aladağ (36) ait olduğu belirlendi. Aladağ'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu. Bölgeye sevk edilen...

Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu. Bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu. Bölgeye sevk edilen...

Eskişehir'de kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda erkek cesedi bulundu. Bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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