Eskişehir'de Sakarya Nehri'nde Kaybolan İki Gençten Acı Haber

İki Gençten Acı Kayıp: Cesetlerine Ulaşıldı

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde Sakarya Nehri'nde kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı. Olay, Mardin'den gelen mevsimlik tarım işçileri Mehmet Işık (16) ve Mehmet Yardımcı (17)'nın serinlemek için Bozaniç Mahallesi Gökyar mevkisinde nehre girmesiyle başladı.

Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Bir süre sonra Işık ve Yardımcı'nın yardım çığlıklarını duyan bir vatandaş, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Cesetler 6 Metre Uzaklıkta Bulundu

Dalgıç ekipleri, nehre girilen alandan yaklaşık 6 metre uzaklıkta, Mehmet Yardımcı ve Mehmet Işık'ın cesetlerine ulaştı. Sudaki cesetler, savcılık incelemesi'nden sonra Eskişehir Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Tanıklardan Çarpıcı Açıklama

İhbarı yapan Adnan Başaran, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu bölgede gezmeye geldikleri sırada iki kişiyi nehre girerken gördüm. Kısa bir süre içinde yardım çığlıklarını duyduğumda hemen 112'yi aradım" dedi.

Destek Sağlayan Kuruluşlar

Arama kurtarma çalışmalarına SARTEM, DAK, AKUT, MEM, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Türk Diyanet Vakfı ve İHH gibi kuruluşlar da destek verdi.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde Sakarya Nehri'ne giren 2 kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye gelen AFAD, AKUT, jandarma ve itfaiye ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde Sakarya Nehri'ne giren 2 kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye gelen AFAD, AKUT, jandarma ve itfaiye ekiplerince arama çalışması başlatıldı.