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Eskişehir'de Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşanan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 11:29
Eskişehir'de Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı

Eskişehir'de Silahlı Kavga Sonrası Acı Bilanço

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Olay, Fatih Mahallesi Aktuğ Sokak'ta bulunan Kumlubel Parkı'nda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmayla başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, tabancayla açılan ateş sonucu Enes Öz (20), Ali Han D. (23) ve Volkan Taşdelen (34) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırmak için hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Karın bölgesine 2 mermi isabet eden Taşdelen, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Aynı hastaneye götürülen Enes Öz de tedavi altında yaşam savaşını kaybetti.

Olayın ardından kaçan ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheliler Umut U. (30), Ahmet D. (18) ve Cevdet D. (35), polisi ekipleri tarafından yakalandı.

Öte yandan, olay yerinde park halindeki bir otomobilin altında bir tabancanın bulunması dikkat çekti.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldürdükleri ve 1 kişiyi de...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldürdükleri ve 1 kişiyi de yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldürdükleri ve 1 kişiyi de...

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldürdükleri ve 1 kişiyi de yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

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