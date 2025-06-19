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Eskişehir'de Tefecilik Operasyonunda İki Kişi Tutuklandı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde tefecilik yaptığı tespit edilen iki kişi tutuklandı. Yapılan baskında önemli belgeler ve silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 17:10
Eskişehir'de Tefecilik Operasyonunda İki Kişi Tutuklandı

Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: İki Tutuklama

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda iki şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ortak yürüttüğü çalışmalarda, zanlıların yasa dışı tefecilik faaliyetinde bulunduğu belirlendi.

Aramalar Sonuç Verdi

Gerçekleştirilen operasyonda, zanlıların kontrolündeki üç adreste eş zamanlı arama yapıldı. Bu aramalarda dikkat çeken bulgular elde edildi; 1 senet defteri, 10 isme yazılmış senet, 193 boş senet, 443 tabanca mermisi, 1 tabanca şarjörü, 2 cep telefonu, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 geyik boynuzu gibi birçok malzeme ele geçirildi.

Bir Milyon Lira ve Ev

İncelenen belgeler sonucunda, şüphelilerin mağdurlardan 1 milyon 250 bin lira nakit para alarak 4 ev satın aldıkları tespit edildi. Jandarma ekipleri, operasyonun ardından şüphelileri adliyeye sevk etti.

Tutuklama Kararı

Adliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından iki zanlı tutuklandı. Bu operasyon, tefecilik ve organize suçlarla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı...

Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı...

Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

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