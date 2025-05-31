Eskişehir'de Tırmanma Yarışı Görevlilerini Taşıyan Midibüs Kazası: 28 Yaralı

Eskişehir'de Tırmanma Yarışı Görevlilerini Taşıyan Midibüs Kazası

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde, otomobil sporları kapsamında düzenlenmesi planlanan Eskişehir Tırmanma Yarışı'na katılacak görevlileri taşıyan midibüs, yoldan çıktı. Olayda 28 kişi yaralandı.

Alınan bilgiler doğrultusunda, Serkan Ç. yönetimindeki 26 TF 635 plakalı midibüs, Eskişehir-Mihalgazi kara yolunda fren arızası nedeniyle kontrolden çıkmıştı. Yoldan çıkarak yaklaşık 10 metre ilerideki ağaçlara çarpan midibüs, ancak bu şekilde durabildi.

Olayın hemen ardından, ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve belediye ekibi intikal etti. Midibüste bulunan 30 kişiden 28'i yaralandı; ancak yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada yaralananlar, ambulanslarla çeşitli kent hastanelerine kaldırılırken, midibüste Eskişehir Tırmanma Yarışı görevlilerinin bulunduğu kaydedildi. Bu kaza nedeniyle bugün yapılması planlanan antrenman sürüşlerinin iptal edildiği bildirildi.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde, otomobil sporları kapsamında düzenlenecek Eskişehir Tırmanma Yarışı görevlilerini taşıyan midibüsün yoldan çıkması sonucu 28 kişi yaralandı.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde, otomobil sporları kapsamında düzenlenecek Eskişehir Tırmanma Yarışı görevlilerini taşıyan midibüsün yoldan çıkması sonucu 28 kişi yaralandı.