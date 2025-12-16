DOLAR
Eskişehir'de Türk Halk Müziği Konseri: 23 Eserle Dolu Gece

Anadolu Folklor Kültür Sanat Dernekleri Federasyonu'nun düzenlediği konser, Eskişehir 100. Yıl Konferans Salonu'nu doldurdu; 23 eser ve halk oyunlarıyla unutulmaz bir gece yaşandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 11:50
Anadolu Folklor Kültür Sanat Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen Türk Halk Müziği Konseri, Eskişehir türkü severlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Eskişehir 100. Yıl Konferans Salonu tamamen doldu; yoğun ilgi nedeniyle bazı izleyiciler merdiven boşluklarında bile konseri sonuna kadar izledi.

Türkülerle Anadolu yolculuğu

Deneyimli koro şefi Sabri Kocaoğlu yönetimindeki konser, zaman zaman ayakta alkışlandı. Sunuculuğu Hüseyin Turhan üstlendi ve program boyunca birçok türkünün öyküsünü dinleyicilerle paylaştı. Anadolu'nun dört bir yanından derlenen 23 eser, koro ve solistlerin yorumlarıyla sahnede hayat buldu; aşk, gurbet, hasret, kahramanlık ve neşeyi bir araya getiren repertuvar, halk müziğinin birleştirici gücünü gözler önüne serdi.

Konserin ikinci bölümü halk oyunları gösterisi ile başladı

Etkinliğin ikinci bölümünde Anadolu Folklor Kültür Sanat Dernekleri Federasyonu Halk Oyunları Ekibi sahne aldı. Halk oyunları gösterileri izleyicilerden büyük alkış aldı ve konserin coşkusunu artırdı.

Türkülerle kapanan gece

Gecede, edebiyatçı-şair Ahmet Urfalı da halk müziğinin kültürel ve toplumsal önemine dair sözleriyle yer aldı. Konserde türküler aracılığıyla aşkın, hüznün ve sevincin kuşaktan kuşağa aktarıldığı vurgulandı. Koro şefi Sabri Kocaoğlu ile sunucu Hüseyin Turhan'a Türk bayraklı ve Eskişehir desenli fular hediye edilirken; koro adına bağlama ustası Cemalettin Özen, Sabri Kocaoğlu ve Hüseyin Turhan'a çiçek takdim edildi.

Dinleyiciler, kimi zaman hüzünlenip kimi zaman neşelenerek repertuardan duydukları memnuniyeti dile getirdi ve koronun performansını beğeniyle karşıladı. Katılımcılar konserlerin daha sık düzenlenmesi temennisini iletti. Yoğun katılım, güçlü koro düzeni, başarılı solist performansları ve halk oyunları gösterileriyle konser; Eskişehir'de uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir gece olarak sona erdi.

