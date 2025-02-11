Eskişehir'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 24 Gözaltı

Eskişehir'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu Düzenlendi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, 9 ilde yasa dışı bahis oynatan 24 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Yürütülen çalışmalarda, internet üzerinden örgütlü dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri belirlenen zanlıların adreslerine baskın düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda dijital materyal, başka kişilere ait banka ve kredi kartları, kullanıma hazır sim kartlar, silah ve fişek ele geçirildi.

Şüphelilere Yönelik Suçlamalar

Gözaltına alınan 24 şüpheli, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet” ile “320 sayılı milli piyango hakkında kanun hükmünde kararnameye muhalefet” suçlamalarıyla sorgulandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.

24 şüphelinin adli süreçleri devam etmektedir.

Eskişehir merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 24 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 24 zanlı gözaltına alındı.