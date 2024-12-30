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Eskişehir'de Yılbaşı Öncesi Eğlence Mekanlarında Sıkı Denetim

Eskişehir'de yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında yapılan denetimlerde kaçak ve sahte alkol satışı önlenmeye çalışıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 19:08
Eskişehir'de Yılbaşı Öncesi Eğlence Mekanlarında Sıkı Denetim

Yılbaşı Öncesi Denetim Bilgilendirmesi

Eskişehir'de, yılbaşı öncesinde kaçak ve sahte alkol satışının önüne geçmek amacıyla Valilik koordinasyonunda eğlence mekanlarında kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Denetim Ekipleri ve İş Birliği

Denetimlerde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gelir İdaresi Başkanlığı ekipleri bir araya geldi. Bu iş birliği, vergi kaybı, halk sağlığını koruma ve haksız kazancın önlenmesi amacı taşıyor.

Yapılan Operasyonlar

Yılbaşı öncesi düzenlenen 4 ayrı operasyonda kaçak ve sahte alkol ile bu alkolün üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 zanlı, kendi kanunları gereğince işlem yapılarak savcılığa sevk edildi.

Tepebaşı İlçesinde Denetimler

Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanlığı ve polis ekipleri, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta yer alan eğlence mekanlarını denetleyerek, potansiyel tehditler hakkında bilgi topladı.

Yılbaşı kutlamalarının güvenli bir atmosferde geçmesi açısından yapılan bu denetimlerin önemi bir kez daha vurgulandı.

Eskişehir'de, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkol satışının önüne geçilebilmesi amacıyla Valilik...

Eskişehir'de, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkol satışının önüne geçilebilmesi amacıyla Valilik koordinasyonunda eğlence mekanlarında denetim yapıldı.

Eskişehir'de, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkol satışının önüne geçilebilmesi amacıyla Valilik...

Eskişehir'de, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte alkol satışının önüne geçilebilmesi amacıyla Valilik koordinasyonunda eğlence mekanlarında denetim yapıldı.

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