Eskişehir'deki Fabrikada Yangın Kontrol Altına Alındı

Eskişehir'de Fabrika Yangını Söndürüldü

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, soğutucu ve kurutucu ürünler üreten bir fabrikanın ambalaj deposunda meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri sayesinde kısa sürede söndürüldü.

Yangının Sebebi ve Müdahale Süreci

75. Yıl Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 14. Cadde'de bulunan fabrikanın ambalaj deposunda, kaynak yapıldığı esnada yangın çıktığı bildirildi. Olayın duyulmasının ardından çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olası tehlikelere karşı, işçiler tedbir amaçlı fabrikadan çıkartılarak servislerle evlerine gönderildi. Yangın sırasında dumandan etkilenen 6 işçiye ambulans içinde müdahale edildi.

Sanayi Odası Yetkilisinden Açıklama

Eskişehir Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Hakkı Sarpkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada yangının itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındığını belirtti. Sarpkaya, "Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Yangında can kaybımız yok, sadece dumandan etkilenen 6 kişi var. Onların da kontrolleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yangının, fabrikanın yanında bulunan karton atıklarının tutuşmasıyla başladığını söyleyen Sarpkaya, "Herhangi bir patlama veya büyük bir yangın durumu söz konusu değil. Çok şükür, can ve mal kaybımız yok." açıklamasında bulundu.

Sarpkaya, yangının kontrol altına alınmasının ardından olay yerinde soğutma çalışmalarının sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde soğutucu ve kurutucu ürünler imal edilen fabrikanın ambalaj deposunda çıkan yangına müdahalede bulunuluyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde soğutucu ve kurutucu ürünler imal edilen fabrikanın ambalaj deposunda çıkan yangına müdahalede bulunuluyor.