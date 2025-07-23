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Eskişehir'deki Orman Yangınında Alevler Arasında Kalan Ormancıların Görüntüleri Ortaya Çıktı

Eskişehir'deki orman yangınında ormancıların yaşadıkları anlar cep telefonuyla kaydedildi. Kurtuluşlarında helikopter kritik rol oynadı.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 15:36
Eskişehir'deki Orman Yangınında Alevler Arasında Kalan Ormancıların Görüntüleri Ortaya Çıktı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında alevler arasında kalan ormancıların korku dolu anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangın anında, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ve Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras gibi önemli isimler de yer aldı.

Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana gelen yangınla mücadele eden ormancı grubunun, rüzgarın etkisiyle birden büyüyen yangın karşısındaki çaresizliği dikkat çekti. Telsizle ekip arkadaşlarına anons eden grup, yangın söndürme helikopterinin zamanında müdahalesiyle büyük bir tehlikeden kurtuldu.

Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü personeli Şuayp Düzdaş, yaşananları AA muhabirine aktardı. Düzdaş, 11 yıldır kurumda görevli olduğunu ve yangın haberini aldıktan sonra hızla olay yerine intikal ettiklerini belirtti.

Düzdaş, yangın mahalline gelen ilk ekiplerden biri olduklarını söyleyerek, "Bölge Müdürümüz dozerle şerit açtırdı. Yangın örtü yangını olarak devam ediyordu. Rüzgar aniden yön değiştirdi ve alevler üzerimize doğru geldi" dedi.

O anları kaydeden Düzdaş, "Çok büyük tehlike atlattık. Helikopter, kısa sürede bölgeye ulaşarak alevlere su attı. Arazözümüzü 4-5 saniyeyle kurtardık. Allah'a şükür canımıza bir şey olmadı" şeklinde konuştu.

Düzdaş, kamuoyunda "ateş savaşçıları" olarak bilindiklerini hatırlatarak, "Yeşil Vatan'ı korumak için elimizden geleni yapacağız. Çalışmalarımıza özverili bir şekilde devam edeceğiz" sözlerini ekledi.

Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında alevler arasında kalan Eskişehir Orman...

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında alevler arasında kalan Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin'in de aralarında bulunduğu ormancıların, o anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü personeli Şuayp Düzdaş, AA muhabirine açıklama yaptı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında alevler arasında kalan Eskişehir Orman...

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında alevler arasında kalan Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin'in de aralarında bulunduğu ormancıların, o anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü personeli Şuayp Düzdaş, AA muhabirine açıklama yaptı.

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