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Eskişehir'in İlk Kadın Muhtarı: Dr. Resmiye Töre Beşikçi'nin Tokathan Mahallesi İçin Çalışmaları

Eskişehir'deki Tokathan Mahallesi'nin ilk kadın muhtarı Dr. Resmiye Töre Beşikçi, mahalle için büyük projeler yürütüyor.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 14:12
Eskişehir'in İlk Kadın Muhtarı: Dr. Resmiye Töre Beşikçi'nin Tokathan Mahallesi İçin Çalışmaları

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Öne Çıkan İsim

Eskişehir'de yaşayan çocuk kardiyoloji uzmanı Dr. Resmiye Töre Beşikçi, memleketi Mahmudiye ilçesindeki Tokathan Mahallesi'ne muhtar olarak atanarak bölge halkına hizmet etme görevini üstlendi. Tokathan, Beşikçi'nin özverili ve kararlı yaklaşımı ile yeni bir çığır açıyor.

Biyografi ve Eğitim Süreci

1961 yılında çiftçi bir ailenin yedinci çocuğu olarak doğan Beşikçi, ilkokul eğitimini Tokathan'da tamamladıktan sonra ortaokul ve lise için İstanbul'a gitti. Çocukluk hayali olan doktorluğu gerçekleştirmek için 1979 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı ve 1985'te mezun oldu. Uşak ve İstanbul'da çocuk hastalıkları ile kardiyoloji alanında uzmanlık eğitimi aldı.

Muhtarlık Görevine Başladığı Projeler

Mahmudiye ilçesinin ilk kadın muhtarı olarak seçilen Beşikçi, mahalle sakinlerinin uzun zamandır ihtiyaç duyduğu güvenlik kamerası ve internet altyapısı için harekete geçti. Ayrıca otobüs durakları inşa ettirerek, bakımsız mezarları ve hasarlı çeşmeleri yenileyerek mahallesinin kalkınmasına katkı sağladı.

Sürdürülebilir Tarım ve Eğitim Çalışmaları

2022 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarım Teknolojileri Bölümü'nden mezun olan Beşikçi, kendi çiftçilik deneyimlerini sürdürülebilir tarım ve hayvancılık alanında eğitim projeleri ile birleştirme hedefindedir. Mahallede çeşitli eğitimler vermeyi planlayarak, hemşehrilerini bu alanda bilinçlendirmeye çalışıyor.

Mahalle Halkıyla Bağlantıları ve Hedefleri

Evli ve bir çocuk annesi olan 64 yaşındaki Beşikçi, Tokathan'da yaşamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtiyor. Mahallede sağlık hizmetlerine önem veren Beşikçi, kadınlar ve çocuklar için sağlık taramaları düzenlemeyi de planlıyor. Muhtar olmadan önce mahalle halkının sağlık sorunları ile yakından ilgilendiğini sözlerine ekliyor.

Mahalleli Görüşleri

Mahallede hayvancılık yapan Murat Meriç, Beşikçi'nin muhtarlığıyla birlikte birçok hizmetin kısa sürede gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Güvenlik kameraları, duraklar ve internet gibi hizmetlerle köyümüz büyük bir dönüşüm geçiriyor. Doktor muhtarımız olduğu için mutluyuz," dedi.

Mahalle sakinlerinden Aysel Günindi, Beşikçi'nin güçlü bakış açısı sayesinde eksikliklerin daha iyi görülebildiğini ve bu durumun kendilerini mahalle sakinleri olarak şanslı hissettirdiğini ifade etti.

Eskişehir'de yaşayan çocuk kardiyoloji uzmanı Dr. Resmiye Töre Beşikçi, memleketi Mahmudiye ilçesi...

Eskişehir'de yaşayan çocuk kardiyoloji uzmanı Dr. Resmiye Töre Beşikçi, memleketi Mahmudiye ilçesi kırsal Tokathan Mahallesi'ne muhtar olarak hizmet ediyor.

Eskişehir'de yaşayan çocuk kardiyoloji uzmanı Dr. Resmiye Töre Beşikçi, memleketi Mahmudiye ilçesi...

Eskişehir'de yaşayan çocuk kardiyoloji uzmanı Dr. Resmiye Töre Beşikçi, memleketi Mahmudiye ilçesi kırsal Tokathan Mahallesi'ne muhtar olarak hizmet ediyor.

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