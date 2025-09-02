Eskişehir'in Kurtuluşunun 103. Yılı Törenlerle Kutlandı

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı törenlerle kutlandı

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla Vilayet Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle anıldı. Program, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Tören başlangıcı ve anma

Çelenk sunumunu Vali Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Rafet Dalkıran ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce gerçekleştirdi. Saygı duruşu sonrasında askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Törende ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı da okundu.

Konuşmalar ve vurgular

Başkan Ayşe Ünlüce, konuşmasında Eskişehir'in bağımsızlık ruhuna vurgu yaparak ilin özgür ve bağımsız kalma kararlılığını dile getirdi. Ünlüce, 2 Eylül'ü tarihsel bir dönüm noktası olarak tanımlayarak, "Bu şehir, direnişin, bağımsızlığın, esarete karşı 'Yaşasın hürriyet.' diyenlerin şehridir." ifadelerini kullandı.

Hava Pilot Binbaşı Mustafa Yıldırım ise Türk milletinin esareti kabul etmediğini, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde "Ya istiklal ya ölüm" diyerek Kurtuluş Savaşı'nı kazandığını ve bu zaferle tarihte hak ettiği yeri aldığını vurguladı.

Etkinlikler ve ziyaret

Tören, öğrencilerin şiir sunumları, halk oyunları gösterileri ve F-16 uçaklarının geçişi ile sona erdi. Programın ardından protokol üyeleri Kanlıpınar Şehitliğini ziyaret etti.

Katılım

Törene; AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Eskişehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Eskişehir Baro Başkanı Barış Günaydın, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, gaziler, şehit yakınları, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Eskişehir'in bağımsızlık ve direniş geleneğinin bir kez daha anıldığı bir atmosferde gerçekleşti.

Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Vilayet Meydanı'nda tören düzenlendi.