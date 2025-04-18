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Eskişehir Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 70 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de 24 ilde dijital yayın platformları dolandırıcılığında 70 şüpheli yakalandı, 68'i adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 12:55
Eskişehir Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu: 70 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir merkezli gerçekleşen büyük dolandırıcılık operasyonu, 24 ilde yürütülen bir soruşturmanın sonucunda 70 şüphelinin yakalanması ile sonuçlandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat ekipleri eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyon sırasında 70 şüpheliden 68’i adliyeye sevk edilirken, iki zanlı yeni doğum yapmaları nedeniyle emniyetten serbest bırakıldı. Ayrıca, gözaltına alınan şüphelilerden birinin farklı bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.

Operasyonda, dolandırıcıların 0850 ve 0312 ile başlayan telefon numaraları üzerinden, dijital yayın platformlarına üyelik işlemleri yapma bahanesiyle vatandaşları arayarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edildi. Mağdurların toplamda yaklaşık 3,5 milyon liralık bir zarara uğradığı ifade edildi.

İşlemleri tamamlanan 68 şüphelinin adliyeye sevk edilmesi, vatandaşlar arasında büyük bir huzur sağlarken, dolandırıcılık olaylarının önlenmesi konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Eskişehir merkezli 24 ilde, dijital yayın platformlarına üyelik işlemleri gerçekleştirme...

Eskişehir merkezli 24 ilde, dijital yayın platformlarına üyelik işlemleri gerçekleştirme bahanesiyle aradıkları kişileri dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 70 şüpheliden 68'i adliyeye sevk edildi.

Eskişehir merkezli 24 ilde, dijital yayın platformlarına üyelik işlemleri gerçekleştirme...

Eskişehir merkezli 24 ilde, dijital yayın platformlarına üyelik işlemleri gerçekleştirme bahanesiyle aradıkları kişileri dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 70 şüpheliden 68'i adliyeye sevk edildi.

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