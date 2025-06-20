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Eskişehir Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 8 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de sosyal medya yoluyla dolandırıcılık yapan 8 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 22:33
Eskişehir Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 8 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir’de Dolandırıcılık Operasyonu: 8 Kişi Tutuklandı

Eskişehir merkezli düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen <strong>8 şüpheli</strong> tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, zanlıların bilişim sistemlerini ve bankaları dolandırıcılık amacıyla kullandıkları öne sürüldü.

Mağdurların Savunması Altında Yatan Yöntemler

Eskişehir, İzmir ve Kütahya'da 11 kişinin sosyal medya üzerinden <strong> "yüksek kazanç" </strong> ve <strong> "yatırım temsilcisi" </strong> ibareleriyle dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Mağdurların, aldatıcı bağlantılar aracılığıyla para yatırmalarını sağlayarak dolandırıcılık gerçekleştirdikleri belirlendi.

Paravan Şirketler ve Haksız Kazanç Takibi

Şüphelilerin, mağdurlara kazanç vaadinde bulunarak 5 paravan şirket aracılığıyla para yatırmalarını sağladıkları ve paraları farklı hesaplara gönderdikten sonra kripto varlık platformlarına aktararak haksız kazançlarının izlerini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi. Elde edilen verilere göre, şüpheli hesapların 2024-2025 yıllarında toplamda <strong>235 milyon 412 bin 896 lira</strong> bir hacme ulaştığı tespit edildi.

Eş Zamanlı Operasyon ve Tutuklamalar

Hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 9'u, üç ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı. Diğer iki şüphelinin başka suçlardan tutuklu olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir merkezli operasyonda, sosyal medya hesaplarından yüksek kazançlı yatırım vaadiyle...

Eskişehir merkezli operasyonda, sosyal medya hesaplarından yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir merkezli operasyonda, sosyal medya hesaplarından yüksek kazançlı yatırım vaadiyle...

Eskişehir merkezli operasyonda, sosyal medya hesaplarından yüksek kazançlı yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

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