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Eskişehir Teknik Üniversitesi Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde 2024-2025 mezuniyet töreni düzenlendi. Rektör Özcan, ailelerin katkısına vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 23:24
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 23:24
Eskişehir Teknik Üniversitesi Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) 2024-2025 akademik yılı mezunları için özel bir mezuniyet töreni gerçekleştirdi. Tören, ESTÜ Stadyumu’nda yapıldı ve katılımcıları selamlamak üzere Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan, rektör yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri ile akademisyenler, öğrenci velileri ve davetliler bir araya geldi.

Yaklaşık 2 bin 700 öğrenci, alanda yürüyerek katılımcılara selam durdu. Etkinlikte, TEKNOFEST için tasarlanmış araçların geçişi de gerçekleştirildi. Pilotaj bölümünden bir öğrencinin yaptığı selamlama uçuşunun ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve gönüllülerden oluşan "Bando Es-Es" grubu ile İstiklal Marşı okundu. Ardından yeni ve eski mezunlar adına konuşmalar yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Özcan, yaptığı konuşmada, son sınıf öğrencilerini hayata uğurladıkları bu anlamlı günde aileleriyle birlikte olmaktan duyduğu gururu dile getirdi. Ailelerin, çocuklarının daha refah bir dünyada yaşamaları için yıllarca gösterdikleri gayretin değerine vurgu yaptı. Özcan, "Öğrencilerimizin bu önemli başarısındaki payınız ölçülemeyecek kadar büyük. Onlara verdiğiniz destek, gösterdiğiniz fedakarlık ve güven için minnettarız." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin tüm imkanlarını seferber ederek ailelerin hayallerinin gerçekleşmesi için çaba gösterdiğini belirten Özcan, "Bugün evlatlarınızla gurur duyma ve geleceğe umutla bakma günüdür. Ailelerin öğrencilerini desteklemeye devam etmeleri gerektiğini hatırlatmak istiyorum." dedi.

Konuşmasının ardından Rektör Özcan, üniversite, fakülte ve bölüm birincilerine hediyelerini takdim etti. Öğrenciler, temsili diplomalarını aldıktan sonra keplerini havaya fırlatarak mezuniyet coşkusunu yaşadılar. Tören, bir konser etkinliğiyle sona erdi.

Eskişehir Teknik Üniversitesinden (ESTÜ) 2024-2025 akademik yılında mezun olan öğrenciler için...

Eskişehir Teknik Üniversitesinden (ESTÜ) 2024-2025 akademik yılında mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi. Törende, Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan, rektör yardımcıları, yönetim kurulu ve senato üyeleri ile akademisyenler, öğrenci velilerini ve katılımcıları selamladı.

Eskişehir Teknik Üniversitesinden (ESTÜ) 2024-2025 akademik yılında mezun olan öğrenciler için...

Eskişehir Teknik Üniversitesinden (ESTÜ) 2024-2025 akademik yılında mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi. Törende, Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan, rektör yardımcıları, yönetim kurulu ve senato üyeleri ile akademisyenler, öğrenci velilerini ve katılımcıları selamladı.

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