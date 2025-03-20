Eskişehir ve Kütahya Kar Yağışıyla Beyaza Büründü

Eskişehir ve Kütahya'da etkili olan kar yağışı, kış manzaralarını beraberinde getirdi. Yetkililer önlemler alıyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 10:19
Eskişehir ve Kütahya Kar Yağışıyla Beyaza Büründü

Eskişehir ve Kütahya'da Kış Geldi

Eskişehir ve Kütahya şehirlerinde etkili olan kar yağışı, dün akşam saatlerinden itibaren hayatı etkisi altına aldı. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 3, en yüksek ise 5 derece olarak ölçüldüğü Eskişehir, kar yağışıyla birlikte bembeyaz bir örtüyle kaplandı.

Karayolları ekipleri, trafikte yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı gerekli önlemleri aldı. Sabah işe gitmek isteyen bazı vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizlemek zorunda kaldı. Şehirde, peyzajda kullanılan bitkilerin yüzeyleri ile park ve bahçelerin karla kaplandığı gözlemlendi.

Kütahya'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı Etkili

Kütahya'da da hava sıcaklıklarının sıfırın altında 4, en yüksek 2 derece civarında belirlenmesi sebebiyle özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Çatı ve araçların üzeri beyaz bir örtüyle kaplanırken, şehir sakinleri kış manzarasının tadını çıkarmak için dışarı çıkmayı tercih etti.

Yağışların devam etmesi beklenirken, meteoroloji yetkilileri, bölgedeki vatandaşların tedbirli olmalarını önerdi.

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